涉索賄200萬 彰化市代會主席遭起訴

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化市民代表會主席楊惟欽涉嫌對承包彰化市立納骨塔整修案的廠商施壓索賄，檢方查出，楊惟欽在市代會成立監督小組，以各種理由刁難，向廠商索賄200萬元，將楊惟欽提起公訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強今天指出，同案遭到起訴的還有彰化市公所民政課長林宏柏；檢方查出，林宏柏因為幫楊惟欽轉達要求，同時幫廠商將錢轉交給楊惟欽，因此也被起訴。

彰化地檢署的起訴書說明，彰化市第一公墓納骨櫃整修第一期案由吳姓業者得標，不過楊惟欽卻要求市公所承辦人員可以解除契約就解約，另在市代會成立監督小組刁難業者，索賄新台幣200萬元，而吳姓業者為讓工程順利進行，答應交付。