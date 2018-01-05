台中草悟道打卡新地標粉紅法鬥犬　林佳龍：迎狗年狗來富

草悟道今日舉行「Pretty Cool 有狗酷」 法國鬥牛犬裝置藝術贈與儀式，由擔任奇美博物館副館長的市長夫人廖婉如代表，贈送「法國鬥牛犬」裝置藝術給台中市政府，林市長代表受贈，並回贈Q版法國鬥牛犬插畫。市長伉儷難得同框，這一來一往的禮尚往來，成了捐贈儀式上美麗插曲，場面溫馨歡樂。

由奇美博物館捐贈的大型粉色「法國鬥牛犬」裝置藝術，今（5）日在草悟道華麗亮相。這座高達6.5公尺，以粉紅鐵管架構的鬥牛犬藝品，神情超萌，矗立綠草如茵的草悟道，美麗又浪漫，已成台中打卡新地標。市長林佳龍熱情歡迎民眾來辦「粉紅趴」，穿戴粉色衣飾與粉紅法鬥犬拍照、打卡，分享歡樂與可愛萌照給親朋好友。



▲由奇美博物館捐贈的法鬥犬裝置藝術，僅用線條勾勒，卻將法鬥犬萌樣，精準傳神表達，讓人會心一笑。（圖／記者金武鳳攝 , 2018.1.5）

林市長表示，春節過後就是狗年，這座法鬥犬裝置藝術來得正是時候。俗話說，狗來富，祈許市民都能狗年旺旺，也讓台中市不只是人類宜居城市，也是動物的宜居城市。林市長也感謝奇美博物館副館長廖婉如協助促成，讓草悟道增添文化藝術氣息。



▲市長夫人廖婉如代表奇美博物館，將法鬥犬捐贈台中，由市長林佳龍代表受贈，林市長看著小巧模型，笑開懷。（圖／記者金武鳳攝 , 2018.1.5）

林佳龍市長指出，草悟道已經成為在地人與觀光客必遊之地，周邊有特色餐廳、科博館、勤美術館、審計新村、國美館、大墩文化中心等，市府希望透過裝置藝術將其串聯起來，為此，去年已爭取到電腦遊戲《魔獸爭霸》中的「巫妖王阿薩斯」銅像矗立草悟道，今年再添粉紅法鬥犬，讓草悟道這條人文藝術廊道更充實，勢必會成為台中拍照打卡新亮點。



▲台中市長林佳龍回贈奇美博物館一幅法鬥犬繪畫作品，由夫人代表接受，禮尚往來，為現場增添美麗插曲。（圖／記者金武鳳攝 , 2018.1.5）

奇美博物館副館長廖婉如表示，如同設計師在作品介紹寫的「狗的生命相較人類短暫許多，但是他們帶給人類的愛超乎想像」，她希望藉以讓民眾體悟到狗狗忠誠、熱情、友善的特質，進而尊重愛護生命，讓台中成為充滿生命力與愛的地方。



▲捐贈儀式上，鬥牛犬家族也來同慶，萌樣超吸睛。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.1.5）

活動現場安排有精彩的台灣飛盤狗協會表演，可愛的米克斯狗狗與訓練師彼此間有默契的特技表演，讓觀眾驚呼連連。附近的幼兒園小朋友看見前來參與活動的法鬥犬家族，也興奮地與狗狗抱抱、拍照；還有其他民眾牽著寵物前來和法鬥犬裝置藝術合影。大朋友、小朋友與狗狗們互相嬉戲，氣氛溫馨愉快。