菸價飆漲逾3成+油料燃氣同漲 12月CPI創近1年

主計總處今 (5) 日公布去 (2017) 年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.21%，創去年 2 月以來單月高點，主要是因香菸、燃氣、油料費和醫療費用價格均調漲，加上水產品、乳類和肉類價格上揚所致，若扣除蔬菜水果，漲 1.83%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 則漲 1.57%。

就全年來看，去年 CPI 年增幅僅 0.62%，其中，商品類漲 0.09%，服務類漲 1.01%；若扣除蔬菜水果，漲 1.26%，核心 CPI 漲 1.03%，皆處在台灣央行認為的物價平穩區域 2% 之內。