中韓漁業衝突頻傳 脈絡一次看懂

為此，雙方於2001年簽訂「中韓漁業協定」劃定「暫定措施水域」，由雙方採取共同的養護和管理措施。違反規定者，雙方按各自的國內法處理本國漁船；並每年輪流主辦中韓漁業談判。

中國與南韓在黃海海域的專屬經濟區主張長期存有爭議。中國主張總面積38萬平方公里的黃海海域，應劃歸中國管轄的有25萬平方公里；南韓則主張以等距線為界。按此方案，南韓專屬經濟區可多劃分18萬平方公里。而依照「國際海洋法公約」，中韓都有200海里專屬經濟區，重疊部分雙方漁民都可捕魚。

（中央社記者繆宗翰台北5日電）中韓4日再度傳出漁業衝突。南韓海警以機關槍發射453發子彈，驅逐涉嫌非法捕魚的中國漁船。中韓雙方2001年雖已簽訂「中韓漁業協定」，但衝突仍頻傳。

中國因捕魚量大面臨近海漁業資源枯竭，加上受協定規範影響，作業範圍減少，人均漁業資源也隨之下降，中國漁船越界捕魚情況因此頻傳。而中國漁船使用拖網作業，損害海洋生態，引發南韓漁民不滿，雙方漁業衝突就此展開。

綜合陸媒報導，中國漁民在南韓海域非法捕魚被捕，須繳納3000萬至5000萬韓元（約新台幣90至150萬元）的罰款，一旦被抓到幾乎傾家蕩產。所以面對南韓海警追查時，中國漁民被捕往往會誓死抵抗。

南韓延坪船主協會2003年10月因不滿中國漁船越界到延坪島附近捕撈，發動60多艘漁船集體追逐。南韓海軍第二艦隊緊急出動5艘巡邏艇，直到開砲警告後，才制止住南韓漁民向北追逐，避免事態擴大。

南韓海警2008年9月在盤查中國船隻時，4名海警遭中國漁民監禁毆打致傷，最後以「交換人質」方式獲釋。兩天後，一名南韓海警強行登船時被中國船員用鈍器擊中落水身亡。海警接連遭襲，一度引發南韓輿論譁然。

到了2011年3月，一名南韓海警在執法時被中國船員以鐵鎚砸成重傷，南韓海警隨後首次對中國船員開槍，造成中國船員腿部貫通傷，隨後將人逮捕。同年12月，一中國漁船船長涉嫌刺死一名南韓海警；南韓海警隨後向特種機動隊發放K-5型槍枝。

在此之前，南韓海警執法時主要使用橡膠彈槍、電擊槍等非殺傷性武器。

2016年9月，南韓海警在全羅南道新安郡附近海域登上中國漁船檢查，因駕駛艙和機房被反鎖，海警隊員打碎駕駛艙玻璃並投放3枚爆音彈，隨後漁船起火，共有3名中國漁民死亡。

同年11月，南韓海警在仁川市小青島西南方91公里處，使用M60機關槍對中國漁船射出600至700發子彈，抓捕2艘中國漁船。這是南韓海警首度對中國漁船使用機關槍。

隨後，南韓海警在2017年12月、2018年1月應對越界中國漁船時，均以機關槍發射數百枚子彈驅離。

韓聯社曾統計，2008年至2016年，南韓海警已有2人在查緝中國非法捕魚過程中殉職，更有73人因此受傷。1070105