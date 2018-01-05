醫護客語編教材 醫病溝通更緊密

（中央社記者邱俊欽桃園5日電）台灣多年來不斷推動客語文化，為了讓醫護人員也能熟悉客語，減少問診或照護間的隔閡，桃園市政府客家事務局與新生醫護管理專科學校合作，編寫「醫護客語」，營造客語友善環境。

在許多客語教學課程的用語，大都鎖定在生活起居、問候、飲食、旅遊等範圍，但是比較少出現類似醫療、就醫時所用到的客語交談內容；而且有些醫療過程所出現的專有術語，更容易造成醫療溝通上的落差。

桃園市政府客家事務局長蔣絜安今天受訪時表示，桃園市政府創全國公部門先例，出版「醫護客語」新書，希望能加強營造客語友善環境，而這次與新生醫護管理專科學校合作，邀請學校的多位老師，憑藉多年豐富經驗，提供符合醫護現場實際需要的常用詞彙及會話，整理出最經常使用的「醫護客語」。