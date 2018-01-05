大港開唱端出蔡振南還不夠！知名日本搖滾天團也參戰

2018年的大港開唱繼年初祭出魔王「南哥」蔡振南之後，今天再度投下震撼彈，宣布日本搖滾天團「Sambomaster三寶大師」（サンボマスター）首度來大港參戰，三寶大師曾唱紅知名動漫《火影忍者》，電影《電車男》主題曲，誠懇又奔放的表演風格風靡全日本，不僅早已是各大音樂節必看大團，去年Fuji Rock也以地主隊的身分、站上最大的Green Stage舞台，巡迴更一路唱進日本武道館。

大港開唱每年都吸引到大批的搖滾子民們，從台灣各地到場同樂，除了推廣在地樂團以外，也都會祭出最生猛的組合讓樂迷驚喜連連，今年已公布的音樂人名單包含蔡振南、麻吉弟弟 ft. 閃靈Doris、Sambomaster、法蘭黛、郭達年、康士坦的變化球、晨曦光廊、P!SCO、馮羿等，連日本樂團都將出席，陣容超強大。