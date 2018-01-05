嘉義大學產學營運創新育成中心　獲全台最高補助

嘉義大學產學營運及推廣處之創新育成中心，擊敗全國80餘所大學，以「嘉義在地創生銀河系」創新概念，拿下全台最高補助經費503萬元，創下該中心歷年來最高補助金額。嘉大創新育成中心自106年啟動轉型，主動聯繫區域輔導資源，將在地產、官、學三方資源集中，讓嘉大成為青年學子創新與創業基地。

產學處長陳政男強調，能有此優異的成績，要感謝嘉大師生源源不斷的研發能量，夥伴單位及進駐廠商的支持，讓中央補助金額自創立之初的150萬元一路竄升至503萬元，輔導中小企業由24家增加至47家，輔導產值超過5億元，協助進駐企業取得政府補助案件數也成長3倍，並輔導許多亮點企業與學生創業團隊。例如，嘉億生技股份有限公司、榮町投資股份有限公司、晁陽農業科技股份有限公司、御正食品有限公司、華實興業股份有限公司二廠(月桃故事館)、明迪生物科技有限公司及綠田國際有限公司等與嘉大優質學生創業企業微醺農場、柒貳玖生態工作室及恪滿工作坊。