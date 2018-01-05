台股小心過熱疑慮 選擇權進入賣方重倉壓力區

沈建宏指出，目前熱錢持續湧入 ETF 與被動式操作，帶動牛市持續，由於今年上半年預計利率水準無法拉高，市場資金仍然偏好風險性資產，雖然外資於去年 4Q 賣超台股，但多單維持在 4 萬口以上，持股市值占比達 41%，顯示台股對外資仍有高度吸引力。不過短線有過熱情形，建議投資人保守操作。

在外資回流下，台股本周持續強彈，來到近期最高點，短線有過熱疑慮，留意修正賣壓。指數連六漲，選擇權 10800~1090 已是賣方重倉壓力區，短線再往上空間有限。台新 2000 高科技基金經理人沈建宏今 (5) 日表示，國際原油大漲，帶動原物料族群持續強勢，被動元件族群因併購利多消息受到激勵，後續將持續觀察新主流出現，短線觀察資金從科技股轉向原物料族群。

沈建宏表示，整體而言，台股今年上半年預計有不錯表現，景氣動能上半年優於下半年，而全球貨幣動能到下半年趨緩，下半年需留意主要央行貨幣政策，如果就產業基本面來看，2017 年第 4 季~ 2018 年第 2 季企業獲利年增率預計可逐季向上，對大盤有激勵作用，此外，近日新台幣走強，而原油走勢也強於預期，短期料資金轉進原物料族群，但科技股行情仍未結束，可能出現新的主流與題材。

日盛精選五虎基金經理人林佳興也表示，以企業獲利角度分析，整體上市櫃公司 2018 年第一季獲利年成長率是今年四季度中最高，估計可達到 30%，若從資金面觀察，上半年全球資金仍充沛，下半年則因歐元區 QE 將縮減，美國續升息及縮表，資金面將出現緩降，以基本面及資金面角度觀察，指數在第一季有機會挑戰高點，元月行情可期。

林佳興指出，目前大盤在修正完畢之後再度上漲，電子權值以及傳產輪動，帶領指數挑戰前波高點，盤面的主流除了先前具有漲價題材的族群之外，營建、鋼鐵也開始有資金進駐，呈現健康輪動局勢。各公司都對新年度成長許下了新希望，加上去年獲利普遍成長，元月行情可期，股價基期較低族群將有表現機會，投資布局應以均衡為宜。

沈建宏指出，就產業面分析，科技股依然是獲利成長的引擎，其中以半導體族群最為明朗，需求大於供給情形，預計將延續到 2019 年，而蘋概股受惠於 iPhone 規格持續演進。其他可以關注新產品與新規格概念的族群，如 5G、3D 感測與 AI 等。

林佳興則分析，產業方面，電子留意本季延續去年第四季漲價題材族群，包括被動元件、wafer、分離式元件等；傳產股留意低基期的鋼鐵、水泥，近期隨著原油報價上揚，塑化原料已見多項利差轉好，小型塑化股近期股價活潑，可等待大型塑化股表態；而新能源車與智能駕駛，已逐漸深入我們的生活，在各國設定目標下，成長可期。