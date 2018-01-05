90秒搞懂《移動迷宮》系列作！　最終章關鍵人物竟是她

橫掃全球近200億元票房的《移動迷宮》系列電影，邀請劇中主角「湯瑪士」狄倫歐布萊恩〈Dylan O'Brien〉、「紐特」湯瑪士桑斯特〈Thomas Sangster〉、「泰瑞莎」卡雅斯考達里奧〈Kaya Scodelario〉、「煎鍋」德克斯特達登〈Dexter Darden〉，以及最紅的韓國歐爸「民豪」李基弘親身挑戰，為全世界的影迷們示範，如何將兩集總計共長達245分鐘的電影，在濃縮163倍之後，以90秒超精華懶人包呈現給大家！

泰瑞莎在前集的叛變，連帶吸引觀眾將焦點轉移至她與湯瑪士之間的變化。對於影迷們的擔憂，「湯瑪士」狄倫歐布萊恩則給出這樣的解釋：「泰瑞莎是湯瑪士在迷宮幽地中，第一個產生內心交集的人，這點永遠都不會改變，因為這是只屬於他們兩個人之間的感情，是任何事情都無法撼動的；不論他們即將面對什麼，或是他們對於彼此的意見有多麼地不認同，它永遠在那。」



▲移動迷宮完結篇將上映。（圖／福斯提供，2018.01.05）

一手主導《移動迷宮》系列電影的視效鬼才導演威斯柏〈Wes Ball〉，以一個青少年的成長過程，來形容自己的作品：「第一部電影是關於小孩第一次離開家；二部曲就像是你上了大學，有了獨立的思考，但你對自己還不夠了解。」

《移動迷宮》故事始於一群失去記憶的幽地鬥士，成功逃離一座囚禁他們的巨大迷宮，卻發現外面的世界並無他們所想像的安全與幸福。在面對夥伴遭綁架，與被深信摯友背叛的雙重打擊之下。完結篇《移動迷宮：死亡解藥》，他們終於不再逃跑，決定要為真相與身邊所有的夥伴們挺身奮力一戰。



▲移動迷宮完結篇將上映。（圖／福斯提供，2018.01.05）