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即時跑馬燈鮮奶領漲　重要民生物資漲幅3年高90秒搞懂移動迷宮　關鍵人物是她理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

90秒搞懂《移動迷宮》系列作！　最終章關鍵人物竟是她

娛樂中心／台北報導2018/01/05 17:14
移動迷宮：死亡解藥 Maze Runner: The Death Cure 2018年1月19日 真相完結  睽違三年正式回歸！【移動迷宮】原班人馬迎接系列致命終極完結篇！  從地獄逃到另一個地獄！【移動迷宮】班底為拯救民豪 挑戰身心最極限  億萬導演韋威斯柏全新打造暗黑宇宙 挑戰末日迷宮的最終決戰！  改編自全球狂銷破1,300萬冊 頂尖人氣青少年科幻暢銷之作 導演: 【移動迷宮】系列 威斯柏 演員: 【移動迷宮】系列 狄倫歐布萊恩 【移動迷宮】系列 湯瑪士桑斯特 【移動迷宮】系列 李基弘 【神鬼奇航5：死無對證】【移動迷宮：焦土試煉】卡雅斯考達里奥 【移動迷宮：焦土試煉】羅莎薩拉查 【移動迷宮】系列 派翠西亞克拉克森 類型：科幻、動作、驚悚 【移動迷宮】系列電影改編自同名小說。自2014年問世以來，靠著將小說中科幻、反烏托邦與驚悚的精彩動作情節完全復刻搬上大銀幕，成功風靡全球創下了逾198億元的超傲人票房。如今終於進入到史詩級的最終篇章，湯馬士〈狄倫歐布萊恩 飾〉將帶領著他的幽地戰士團隊們，進入他們最終同時也將會是有史以來最嚴峻的任務之中。為了要拯救自己的夥伴，他們必須要鋌而走險，闖入一個被WCKD組織所完全控制住的「末日之都」，稍有一個不小心，他們便會深陷這個致命的迷宮永遠無法離開。然而，只要任何一個幽地戰士能夠活著離開這裡，他們便能夠得到自己從第一天抵達迷宮後便一直不斷在尋求的解答...

橫掃全球近200億元票房的《移動迷宮》系列電影，邀請劇中主角「湯瑪士」狄倫歐布萊恩〈Dylan O'Brien〉、「紐特」湯瑪士桑斯特〈Thomas Sangster〉、「泰瑞莎」卡雅斯考達里奧〈Kaya Scodelario〉、「煎鍋」德克斯特達登〈Dexter Darden〉，以及最紅的韓國歐爸「民豪」李基弘親身挑戰，為全世界的影迷們示範，如何將兩集總計共長達245分鐘的電影，在濃縮163倍之後，以90秒超精華懶人包呈現給大家！

泰瑞莎在前集的叛變，連帶吸引觀眾將焦點轉移至她與湯瑪士之間的變化。對於影迷們的擔憂，「湯瑪士」狄倫歐布萊恩則給出這樣的解釋：「泰瑞莎是湯瑪士在迷宮幽地中，第一個產生內心交集的人，這點永遠都不會改變，因為這是只屬於他們兩個人之間的感情，是任何事情都無法撼動的；不論他們即將面對什麼，或是他們對於彼此的意見有多麼地不認同，它永遠在那。」


▲移動迷宮完結篇將上映。（圖／福斯提供，2018.01.05）

一手主導《移動迷宮》系列電影的視效鬼才導演威斯柏〈Wes Ball〉，以一個青少年的成長過程，來形容自己的作品：「第一部電影是關於小孩第一次離開家；二部曲就像是你上了大學，有了獨立的思考，但你對自己還不夠了解。」

《移動迷宮》故事始於一群失去記憶的幽地鬥士，成功逃離一座囚禁他們的巨大迷宮，卻發現外面的世界並無他們所想像的安全與幸福。在面對夥伴遭綁架，與被深信摯友背叛的雙重打擊之下。完結篇《移動迷宮：死亡解藥》，他們終於不再逃跑，決定要為真相與身邊所有的夥伴們挺身奮力一戰。


▲移動迷宮完結篇將上映。（圖／福斯提供，2018.01.05）

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