泰副總理擁名錶 肅貪委員會約談

報導引述肅貪委秘書長吳拉威（WorawitSukboon）表示，由於公眾對普拉威的10幾只手錶與鑽戒相當關注，估計應該不用太久就可以得到答案結束此案。

（中央記者劉得倉曼谷5日專電）泰國副總理普拉威去年12月在照片中戴名錶與鑽戒而遭公眾質疑，泰國國家肅貪委員會（NACC）昨天通知普拉威，在15天內向肅貪委解釋是如何取得這些名貴資產的。

根據泰國網友的追蹤調查，從普拉威出席公眾場合新聞照片中所配戴的手錶來算，普拉威至少有15只名貴手錶，最近被公布的一只勞力士玫瑰金手錶的價值就有120萬泰銖（約新台幣114萬元）。

泰國公民好奇，副總理年收入不到100萬泰銖，普拉威卻至少有15只名錶，總值可能超過2000萬泰銖。

泰國媒體報導，許多民眾都很好奇，以一名年收入不到100萬泰銖的政府官員，如何擁有這麼多名貴手錶。根據泰國審計部公布的公務員薪資表來看，泰國總理帕拉育月薪才7萬5590泰銖，何況一名副總理。

普拉威是在2017年12月初與軍政府首度改組的新內閣合影時，因伸手遮擋陽光而露出右手腕的名錶，之後公民開始搜尋普拉威有多少名錶。1070105