殯儀館拈香遭拒暴打管理員 2男遭判刑

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗男子張世豐酒後闖入頭份市殯儀館欲向亡友拈香，遭管理員以開放時間未到為由制止，張男竟與余姓友人毆打管理員致右眼失明，2人今遭苗栗地院依妨害公務執行致人重傷罪判刑。

判決書指出，張世豐（54歲）去年5月28日凌晨5時許，由友人余國樑（53歲、）駕車載往頭份市立殯儀館，張獨自進入館內大廳欲向亡友拈香，被劉姓值班管理員（62歲）告知6時以後才開放並請出大廳，兩人先是口角爭吵，接著在殯儀館大門口發生拉扯。

帶著酒氣的張世豐心生不滿，對劉姓管理員拳腳相向，將劉推倒在地，持拖鞋不斷用力毆打對方頭部，余國樑見狀也加入戰局，以腳猛踢猛踹，導致管理員右眼眼球破裂、眼瞼瘀傷、左手腕骨折、右手肘擦傷，經送醫治療右眼永久失明。