NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈鮮奶領漲　重要民生物資漲幅3年高90秒搞懂移動迷宮　關鍵人物是她酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
中央社

殯儀館拈香遭拒暴打管理員 2男遭判刑

中央社2018/01/05 16:58
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗男子張世豐酒後闖入頭份市殯儀館欲向亡友拈香，遭管理員以開放時間未到為由制止，張男竟與余姓友人毆打管理員致右眼失明，2人今遭苗栗地院依妨害公務執行致人重傷罪判刑。

判決書指出，張世豐（54歲）去年5月28日凌晨5時許，由友人余國樑（53歲、）駕車載往頭份市立殯儀館，張獨自進入館內大廳欲向亡友拈香，被劉姓值班管理員（62歲）告知6時以後才開放並請出大廳，兩人先是口角爭吵，接著在殯儀館大門口發生拉扯。

帶著酒氣的張世豐心生不滿，對劉姓管理員拳腳相向，將劉推倒在地，持拖鞋不斷用力毆打對方頭部，余國樑見狀也加入戰局，以腳猛踢猛踹，導致管理員右眼眼球破裂、眼瞼瘀傷、左手腕骨折、右手肘擦傷，經送醫治療右眼永久失明。

檢警調查時，張世豐辯稱因管理員態度差，一時氣憤才出手，「只是想要教訓他」；余國樑則稱原本是要拉開雙方勸架，後來看到管理員也有回擊才打他兩拳。

張世豐是前頭份鎮長張真臺兒子，因染毒無正當工作，多次因施用毒品案件遭判刑，去年1月才假釋出獄，5月假釋期滿沒幾天又闖禍，家人只能搖頭。

苗栗地方法院法官審酌2人一時衝動犯下罪行，事後態度坦承並與被害人達成和解，今依共犯刑法第135條妨害公務執行致人重傷罪，判處張世豐有期徒刑2年，余國樑有期徒刑1年8月、緩刑4年。全案可上訴。1070105

醫護客語編教材 醫病溝通更緊泰副總理擁名錶 肅貪委員會約

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan