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影／彰化監理站假日門市開辦　機車考照200名網路預約

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/05 17:34
▲彰化監理站訂於1月20日開辦「假日門市」，受理民眾申請機車考照及駕照相關業務及、初考領機車駕照安全講習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）
▲彰化監理站訂於1月20日開辦「假日門市」，受理民眾申請機車考照及駕照相關業務及、初考領機車駕照安全講習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

機車考照假日不停歇，換領國際駕照免請假。為方便上班族、學生等假日考照的需求，交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站訂於20日上午8時至12時開辦「假日門市」，其中機車考照採全網路預約報名，自即日起至18日24時止共開放200個名額，預約額滿即截止報名。有需要的民眾可至監理服務網或下載監理服務APP預約報名。


▲彰化監理站訂於1月20日開辦「假日門市」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

彰化監理站開辦「假日門市」除受理民眾申請機車考照及駕照相關業務外，特別開放汽車考驗場免費輔導中低收入戶、身心障礙人士考領職業小型車駕照或已報考職業小型車路考不及格2次（含）以上之一般民眾，請提早向考照窗口預約。

彰化監理站長王顯文提醒，預約報名者需事先體檢合格，並於20日上午9時30分至監理站三樓櫃檯報到，未於上述時間前辦理報到，即視同放棄預約資格。另預約者如果有兩次以上預約未到考者，系統將設定3個月內取消其網路預約權，請有預約報考的民眾要多加注意。


▲彰化監理站訂於1月20日開辦「假日門市」，受理民眾申請機車考照及駕照相關業務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

王顯文表示，假日門市服務項目有機車考照、中低收入戶或身心障礙人士免費輔導職業小型車考照、初考領機車駕照安全講習、未滿18歲無照駕駛親子班道安講習、駕照補發等相關服務，服務時間自上午8點至12點止，如有任何問題，可電洽彰化監理站第二股。

關鍵字彰化監理站假日門市駕照安全講習機車考照親子班道安講習
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