標示灌水　2成羊毛圍巾羊毛含量不足

寒流來襲，羊毛圍巾是許多人保暖的重要配件。消基會今(5)日公布羊毛圍巾品質檢測以及標示查核結果，2成圍巾的標示不實，實際羊毛含量低於業者宣稱比例。其中1件標示 100% 羊毛，其實只含 50% ，另1件則購自桃園遠東百貨公司，品質仍無法獲得完全確保。

冷冽的寒風，圍上一條羊毛圍巾出門，圈在肩頭、暖在身上。不過消基會與經濟部標準檢驗局合作抽驗市售 10 件羊毛圍巾樣品，2件標示灌水，與實際檢驗結果不一致。其中，「摩軒國際貿易公司販售之羊毛圍巾（購自遠東百貨桃園分公司）」標示「 50% 羊毛、50% 亞克力」，檢測結果顯示，羊毛含量只有 31.6% 、亞克力纖維 68.4% ；至於另1件為「 Yahoo 奇摩拍賣販售之羊毛圍巾」，標示「 100% Exclusive Cashmere 」，實際羊毛只有 50.3% ，有 49.7% 的尼龍成分。