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標示灌水　2成羊毛圍巾羊毛含量不足

記者陳家蕙／台北報導2018/01/05 17:25
▲消基會董事長游開雄公布羊毛圍巾品質以及標示檢測結果。（圖／消基會提供）
▲消基會董事長游開雄公布羊毛圍巾品質以及標示檢測結果。（圖／消基會提供）

寒流來襲，羊毛圍巾是許多人保暖的重要配件。消基會今(5)日公布羊毛圍巾品質檢測以及標示查核結果，2成圍巾的標示不實，實際羊毛含量低於業者宣稱比例。其中1件標示 100% 羊毛，其實只含  50% ，另1件則購自桃園遠東百貨公司，品質仍無法獲得完全確保。

冷冽的寒風，圍上一條羊毛圍巾出門，圈在肩頭、暖在身上。不過消基會與經濟部標準檢驗局合作抽驗市售 10 件羊毛圍巾樣品，2件標示灌水，與實際檢驗結果不一致。其中，「摩軒國際貿易公司販售之羊毛圍巾（購自遠東百貨桃園分公司）」標示「 50% 羊毛、50% 亞克力」，檢測結果顯示，羊毛含量只有 31.6% 、亞克力纖維 68.4% ；至於另1件為「 Yahoo 奇摩拍賣販售之羊毛圍巾」，標示「 100% Exclusive Cashmere 」，實際羊毛只有 50.3% ，有 49.7% 的尼龍成分。

而在「品質項目」檢測上，則全數符合國家標準規定，包括「游離甲醛」、「禁用之偶氮色料」2項品質全都過關。

消基會建議消費者，選購圍巾時，可用手觸摸檢視表布質感，並聞聞看有無刺鼻味，同時留意注意事項及洗滌方式，並避免讓小朋友使用大人的圍巾，避免因誤勾到任何建物或家具，造成勒傷或跌倒等意外發生。

關鍵字消基會羊毛圍巾標示遠東百貨公司摩軒國際貿易公司
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