陸啟用Ｍ503 綠籲藍共同抗議片面改變現狀

（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北5日電）民主進步黨發言人吳思瑤今天說，中國大陸片面啟用Ｍ503北上航線，中國國民黨不該還把矛頭對內，而應和執政黨共同合作，團結對外，向中國的單邊主義行徑嚴正抗議。

中國大陸4日突然宣布啟用M503北上航線及相關銜接航線，陸委會與國防部等相關部會表達堅決反對陸方使用未經協商的航路，要求立即停止相關飛航活動。國防部並強調，若侵入海峽中線以東區域、威脅台灣空防安全者，國軍必定予以攔截、警告與驅離。

國民黨文傳會副主委唐德明今天在臉書說，由於台灣不是國際民航組織（ICAO）會員，且M503是位在上海飛航情報區內的國際民航航路，因此，劃設該條航線並不需台灣同意。