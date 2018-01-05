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技術派教父：道瓊指數25900點輕而易舉 今年上看

鉅亨網2018/01/05 17:19
鉅亨網 / NOWnews
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道瓊指數周四突破 25000 點再創新高，有「技術分析教父」之稱的 Ralph Acampora 大表樂觀，認為今年道瓊指數還可以再飆漲 3000 點。

Acampora 接受《CNBC》採訪時表示，道瓊指數短期目標 25900 點，將可輕易達標；今年下一階段目標則是 28700 點。

道瓊指數已突破 25000 點。

向來對美股大表樂觀的 Acampora 依舊看好美股，但也認為美股大漲後過後，投資人必須坐下來冷靜一下。

類股輪動的動能強大   

他解釋，這不僅僅是因為過去幾天美股屢創新高，更是因為 2017 年下半年開始的類股輪動。雖然主流股科技股主導了全年的漲勢，但能源和金融股下半年開始回升，面對強大的類股輪動，投資人要提前做更多的準備。

Acampora 指出，2017 年未有表現的個股，例如：IBM 和埃克森美孚（Exxon  Mobil），今年有機會躍升主流地位。

提防市場過度樂觀

不過，Leuthold 集團策略分析師 Jim Paulsen 表示，今年美股修正很有可能發生，因為市場樂觀的氛圍過度瀰漫，不僅投資人樂觀，連消費者和商業信心指數都顯示民眾看好美股。

Paulsen 預警，就在市場一面倒完全看好時，恐怕就是美股進行修正的時候。儘管目前美股的動能還可以維持漲勢，但還是要為今年可能突來的重大修正做好準備。

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關鍵字道瓊指數技術分析教父headline
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