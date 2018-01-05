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茶農欠稅抵債　百斤特等獎高山茶葉將下殺拍賣

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/05 17:55
▲林姓茶農積欠地價稅、通行費累績30餘萬元，法務部行政執行署彰化分署查封茶葉執行拍賣抵債。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）
▲林姓茶農積欠地價稅、通行費累績30餘萬元，法務部行政執行署彰化分署查封茶葉執行拍賣抵債。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

南投縣竹山林姓茶農因積欠稅金及罰鍰計30餘萬元而無力繳納，彰化執行分署於去年底聯同南投縣政府稅務局人員至林姓茶農茶廠，查封322斤高山茶，將於2月6日在彰化執行分署1樓大廳執行拍賣。


▲林姓茶農積欠地價稅、通行費累績30餘萬元，法務部行政執行署彰化分署查封茶葉執行拍賣抵債。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

法務部行政執行署彰化分署指出，林姓茶農多年積欠地價稅、交通罰款、地價稅、牌照稅，連通行高速公路也未繳納ETC費用，累積欠款達30餘萬元，2017年被移送執行，原本協商，採分期繳納，但是茶農最後還是拿不出現金。


▲林姓茶農積欠地價稅、通行費累績30餘萬元，法務部行政執行署彰化分署查封茶葉執行拍賣抵債。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

彰化分署執行員鍾承邑表示，林姓茶農自認只會種茶葉，10年前，過去也得過多次茶葉比賽的特等獎、頭等獎，只是不會理財，手頭真的沒有現金可繳納，只好查封茶莊、倉庫的茶葉。

彰化分署表示，這次查封之茶葉，並不是得獎茶，但種植於南投縣竹山鎮大鞍里杉林溪茶區，林姓茶農使用手採、輕發酵、輕焙火來製作。在竹山茶區中，大鞍里因高度高、氣候條件良好，生產出的茶葉順口又清新，被評為最好的竹山烏龍茶區，著名的八卦茶園就在附近，香氣優、回甘足，而且苦澀度低，算是竹山茶葉可說是特等茶的代名詞。


▲林姓茶農積欠地價稅、通行費累績30餘萬元，法務部行政執行署彰化分署查封茶葉執行拍賣抵債。（圖／記者陳雅芳翻攝，2018.01.05）

執行科執行員鍾承邑表示，查訪過茶葉同業，證實這批茶葉市場價格每斤值1,500元，這次拍賣以半斤為單位，每半斤500元，愛茶人士不要錯過。

關鍵字地價稅行政執行署茶農拍賣竹山烏龍茶
水彩畫出嘉義　顏永中地檢署辦個展理想團結　鄭正鈐不參加竹市長初選

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