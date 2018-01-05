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賣很大　花紋變色片風靡　助眼鏡業產值創新高

記者陳家蕙／台北報導2018/01/05 17:33
▲經濟部調查，眼鏡業產值逐年攀升，可望連續2年創歷史新高。（圖／取自經濟部官網）
▲經濟部調查，眼鏡業產值逐年攀升，可望連續2年創歷史新高。（圖／取自經濟部官網）

近幾年隱形眼鏡市場掀起一股時尚風，瞳孔放大片、花紋變色片風靡熱銷，帶動眼鏡業產值連續創新高。經濟部統計，去( 2017 )年前 10 月，國內眼鏡業產值 280 億元，年增率高達 21.6% ，全年將破 300 億元，再創歷史新高。其中，又以隱形眼鏡銷售最暢旺，去年前 10 月產值 167 億元，較上年同期大幅成長 33.2% 。

近幾年國內眼鏡業產值快速成長， 2016 年全年創歷年新高後，經濟部統計處今(5)日指出，去年前 10 月，眼鏡業總產值已達 280 億元，全年可望破 300 億元，將連續2年刷新歷史紀錄。

經濟部統計處分析，隱形眼鏡為國內眼鏡業主要成長貢獻來源，由於業者積極研發，除提升隱形眼鏡功能與舒適度，更開發兼具時尚流行的新品，帶動瞳孔放大片、花紋變色片風靡熱銷，搶攻年輕族群市場，近年更因國內光學電子廠相繼加入生產且持續擴廠，專注製程開發與改良，並建立品牌強力行銷， 10 年來，隱形眼鏡產值每年都有2位數成長。

經濟部指出，隱形眼鏡去年前 10 月產值 167 億元(年增 33.2% )，在產線滿載並持續擴增下，全年產值可望破 200 億元再創佳績。由於業者持續研發材質並開發銀髮族市場，未來前景仍舊看好。

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