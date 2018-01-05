愛心捐贈 霧台國小幼兒園獲娃娃車

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東最「高」學府霧台國小附設幼兒園沒有娃娃車，幼兒園老師曾樹珍用自己的車接送小朋友，在校長楊瑞麟奔走下，由慈善單位及企業捐贈了一輛娃娃車，今天開進幼兒園。

「台灣行愛，開進霧台」，楊瑞麟表示，霧台國小是屏東位置最高的學校，附設幼兒園有15名學生，小朋友分住山區不同部落，以往沒娃娃車，家長要排除工作、天氣甚至是病痛的困擾，接送孩子上下學，大大影響孩子就學的品質及意願。

面對這種景況，曾樹珍自願當起娃娃車駕駛，開自用車接送學童，面對中央社記者的採訪，她連說了兩句「這真的沒什麼」，她說，山上多是隔代教養的小朋友，不少小朋友由祖父母照顧，有些家長則是工作忙，不方便接送，她反正自己有車，就代為接送，「最怕下雨，山上冷，如果不用汽車接送，小朋友容易受寒」。