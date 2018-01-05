阻勞基法修法 在野立委議場外輪班排隊

（中央社記者王承中、蔡佳伶台北5日電）時代力量立委黃國昌等5人為反對修惡勞基法，今天下午將自己反鎖在立院議場。國民黨團立委則為了搶8日院會提案第一順位，也同時在議場外展開48小時輪班排隊。
立法院第4會期臨時會第1次會議在蘇嘉全宣布散會後，時代力量5名立委包括黃國昌、徐永明、洪慈庸、林昶佐和高潞‧以用‧巴魕剌，為反對臨時會審查勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，進入議場，擊碎議場內各個門的強化玻璃，以鐵鍊鍊住，將門封死。
時代力量立委接著在主席台掛上黃布條，上頭寫著「拒絕修惡的鎖鏈」，另一邊則掛上「撤回勞基法」的布條；時力秘書長陳惠敏表示，時力立委反鎖時間沒有底線，至於食物和水，是小問題。
另外，中國國民黨立法院黨團則在議場外開始排隊，以輪班的方式固守到8日上午，為取得8日院會召開時，能在第一順位把提案送進院會。
國民黨團書記長林為洲告訴中央社記者，本來國民黨是在議場內排，但時代力量打算把議場封死，所以國民黨改到外面排，已準備好數百案有關勞基法的修正動議。他說，國民黨跟時代力量的目的是一樣的，只要能擋勞基法，大家可以合作。
中國國民黨立委黃昭順被排在第一班，她受訪表示，民進黨團所通過的議程不顧人民想法，包括勞基法部分條文修正草案與監察委員人事同意權的行使，對此很不以為然，一面排一面想策略，24小時輪班要過夜。
黃昭順說，如果有機會改變民進黨的做法，都願意做，因為民進黨團有人數優勢，不論怎麼表決，在野黨都輸。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，呼籲朝野應理性審查勞基法，再次修法已造成勞資雙輸，應找出勞資都可接受的方向，盼執政黨冷靜面對。1070105