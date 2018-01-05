阻勞基法修法 在野立委議場外輪班排隊

（中央社記者王承中、蔡佳伶台北5日電）時代力量立委黃國昌等5人為反對修惡勞基法，今天下午將自己反鎖在立院議場。國民黨團立委則為了搶8日院會提案第一順位，也同時在議場外展開48小時輪班排隊。

立法院第4會期臨時會第1次會議在蘇嘉全宣布散會後，時代力量5名立委包括黃國昌、徐永明、洪慈庸、林昶佐和高潞‧以用‧巴魕剌，為反對臨時會審查勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案，進入議場，擊碎議場內各個門的強化玻璃，以鐵鍊鍊住，將門封死。

時代力量立委接著在主席台掛上黃布條，上頭寫著「拒絕修惡的鎖鏈」，另一邊則掛上「撤回勞基法」的布條；時力秘書長陳惠敏表示，時力立委反鎖時間沒有底線，至於食物和水，是小問題。