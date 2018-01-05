黃國昌再爆料　央廠總座揮霍公款買家具

時代力量立委黃國昌再爆料，直指中央印製廠總經理揮霍公款，花了20幾萬元買家具、繳電費，他請中央銀行內部調查後，竟得到一句「一切合法、謝謝指教」的回覆。黃國昌今（5）日表示，今年預算審查，將對中央印製廠嚴格審查，杜絕機關首長揮霍納稅人的錢。
黃國昌表示，上月底接獲舉報，中央印製廠總經理，拿著公款揮霍，為自己添購各式大小家具、家電，包括去年2月花將近8萬元換新冷氣（還不含安裝費）、8月花7萬餘元買高檔冷氣、9月訂製8萬8千元的牛皮沙發、11月再添購將近3萬元的床墊、12月繼續買烘碗機與電磁爐，過去一年家用電費超過5萬元，也是納稅人買單，甚至連負責中央印製廠的清潔隊，還要特別派人至總經理家，清潔打掃、種植花木。
黃國昌指出，面對如此囂張行徑，廠內經辦人員，無人敢出聲異議，就連總經理使用的iPhone，即便是用公款購置，也被特別交代不准列管為財產。針對這些離譜案件，黃國昌說已經請中央銀行先內部調查，結果得到的回覆就是「一切合法、謝謝指教」，對此他難以接受。
黃國昌強調，雖然中央印製廠說預算有經過立法院審核，但預算書所列的項目，沒有一筆錢明確地說要給總經理採購家電，都粗略的藏在的各個項目下，因此要求國有財產署須對機關首長官舍，在使用範圍上訂出明確規範。此外，他也會對中央印製廠今年預算嚴格審查，要求未來編列預算時，必須清楚列出供給機關首長私人使用的預算，杜絕揮霍納稅人錢的事情再發生。