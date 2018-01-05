NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈嘉義集團結婚　城隍廟祈福儀式國片《范保德》入選鹿特丹影展酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
政治

黃國昌再爆料　央廠總座揮霍公款買家具

記者林仕祥／台北報導2018/01/05 18:42
▲時代力量立委黃國昌表示，將嚴格審查今年中央印製廠預算案。（圖／記者戴祺修攝 , 2018.01.05）
▲時代力量立委黃國昌表示，將嚴格審查今年中央印製廠預算案。（圖／記者戴祺修攝 , 2018.01.05）

時代力量立委黃國昌再爆料，直指中央印製廠總經理揮霍公款，花了20幾萬元買家具、繳電費，他請中央銀行內部調查後，竟得到一句「一切合法、謝謝指教」的回覆。黃國昌今（5）日表示，今年預算審查，將對中央印製廠嚴格審查，杜絕機關首長揮霍納稅人的錢。

黃國昌表示，上月底接獲舉報，中央印製廠總經理，拿著公款揮霍，為自己添購各式大小家具、家電，包括去年2月花將近8萬元換新冷氣（還不含安裝費）、8月花7萬餘元買高檔冷氣、9月訂製8萬8千元的牛皮沙發、11月再添購將近3萬元的床墊、12月繼續買烘碗機與電磁爐，過去一年家用電費超過5萬元，也是納稅人買單，甚至連負責中央印製廠的清潔隊，還要特別派人至總經理家，清潔打掃、種植花木。

黃國昌指出，面對如此囂張行徑，廠內經辦人員，無人敢出聲異議，就連總經理使用的iPhone，即便是用公款購置，也被特別交代不准列管為財產。針對這些離譜案件，黃國昌說已經請中央銀行先內部調查，結果得到的回覆就是「一切合法、謝謝指教」，對此他難以接受。

黃國昌強調，雖然中央印製廠說預算有經過立法院審核，但預算書所列的項目，沒有一筆錢明確地說要給總經理採購家電，都粗略的藏在的各個項目下，因此要求國有財產署須對機關首長官舍，在使用範圍上訂出明確規範。此外，他也會對中央印製廠今年預算嚴格審查，要求未來編列預算時，必須清楚列出供給機關首長私人使用的預算，杜絕揮霍納稅人錢的事情再發生。

關鍵字黃國昌中央印製廠家具揮霍公款
劍指蔡英文　時力立委總統府前禁食直擊／北市無預警跳電　暗黑行政院

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan