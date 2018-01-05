黃國昌再爆料　央廠總座揮霍公款買家具

時代力量立委黃國昌再爆料，直指中央印製廠總經理揮霍公款，花了20幾萬元買家具、繳電費，他請中央銀行內部調查後，竟得到一句「一切合法、謝謝指教」的回覆。黃國昌今（5）日表示，今年預算審查，將對中央印製廠嚴格審查，杜絕機關首長揮霍納稅人的錢。

黃國昌表示，上月底接獲舉報，中央印製廠總經理，拿著公款揮霍，為自己添購各式大小家具、家電，包括去年2月花將近8萬元換新冷氣（還不含安裝費）、8月花7萬餘元買高檔冷氣、9月訂製8萬8千元的牛皮沙發、11月再添購將近3萬元的床墊、12月繼續買烘碗機與電磁爐，過去一年家用電費超過5萬元，也是納稅人買單，甚至連負責中央印製廠的清潔隊，還要特別派人至總經理家，清潔打掃、種植花木。