請蕭煌奇打造專輯　吳申梅卻大玩龜毛競賽

吳申梅今（5）日舉辦台語專輯《咱攏要幸福》記者發佈會，嘉賓蕭煌奇帶來自己以《上水的花》得到的「最佳台語男歌手」、「最佳台語專輯」雙料金曲獎座，給吳申梅加持，祝她一臂之力，希望她再度入圍金曲並得獎。而看她一路過關斬將的澎恰恰，也特地前來力挺，還帶來自己最珍貴的金鐘獎座藉吳申梅摸一下沾喜氣，希望吳申梅再次出輯馬到成功。

蕭煌奇為她精心打造最新台語專輯《咱攏要幸福》，同名主打歌由金曲純金組合-姚若龍作詞、蕭煌奇作曲，透過吳申梅含苞待放的唱腔，非常動聽。吳申梅最大的目標，就是成為像煌奇老師一樣的國台語雙聲帶，蕭煌奇也表示她很有機會。

鮮少為別的歌手製作一整張專輯的蕭煌奇，這次遇到龜毛派勁敵吳申梅，兩人在錄音室耳朵與對聲音要求的角力，堪稱和專輯內容一樣精采。蕭煌奇製作當下，適逢自己台語新專輯《人生我敬你一杯》最忙碌宣傳期，期間又常飛內地錄節目，在蠟蠋多頭燒與時間緊迫下，又要面對吳申梅不停的「上訴」重唱，讓蕭煌奇一度非常崩潰，讓他笑說：「簡直是龜毛競賽！」



▲吳申梅今（5）日舉行發片記者會，專輯由金曲歌王蕭煌奇打造。（圖／好莉嗨提供 , 2018.01.05）