全球最大的銅箔基板龍頭「建滔積層板 」開漲價第一槍

上海證券通今 (5) 日報導，最新消息顯示，全球最大的銅箔基板供應商廣東建滔積層板 (1888-HK) 周五 (1 月 5 日) 發布新年首次漲價通知，表示，由於銅、化工產品原料價格上漲，天然氣供應緊張，迫於成本壓力，即日起將旗下板料和 PP(即半固化片) 分別漲價 10 港元 / 張、10 元人民幣 / 張和 120 港元 / 卷。

建滔積層板股價

這是建滔在 2018 年發出的第一次漲價通知，但據國際電子商情統計，在剛剛過去的 2017 年裏，建滔集團共發出了 5 次漲價通知，前四次分別於 8 月 31 日、9 月 6 日、9 月 14 日、9 月 30 日發出，就在上個月建滔才剛發布了 2017 年最後一次漲價通知。

事實上，除了建滔外，2017 年 12 月 8 日明康、利豪、威利邦、茂祥、萊州鵬州等一系列銅箔基板廠均發布了漲價通知，漲價幅度在單價上漲 5 元人民幣~ 15 元人民幣間，漲價原因均為原材料價格上漲、成本壓力大等。