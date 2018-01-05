淹水解套彰化圓林園防災公園完工　草地星光音樂會將登場

彰化縣首座多功能防災公園（圓林園）即將完工，5日上午彰化縣長魏明谷親自到現場視察工程進度，整體工程已達最後收尾階段。一行人對於眼前一片綠意盎然的景象，以及員林地區將新增一處令人驚豔的大型美麗公園表示滿意。完工後的「防災公園」，將有效解決員林市東區淹水情形，同時也提供民眾未來最佳休憩場所。

「圓林園」是彰化縣第一座多功能「防災公園」佔地廣達2.5公頃，除了有座0.3公頃景觀池，還有一公頃的緩草坡與地面銜接，廣植林木與綠美化，周遭步道則分成上、下兩層，全長共一公里，可供民眾休閒運動。



▲彰化縣首座多功能防災公園（圓林園）即將完工。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

魏明谷說，「防災公園」配合文化局設置公共藝術，結合社區營造，將提供給社區、各藝文團體展演，以及戶外音樂會等活動，成為令員林市民驚豔的新公園，對於委外營運的觀景台，則必須符合地方需求，以提升文化氣息。



▲彰化縣首座多功能防災公園（圓林園）即將完工。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

魏明谷指出，員林市過溝排水滯洪池命名活動在經過網路票選之後，取名為「圓林園」，意思為員林的新公園，面積比員林公園還大，不僅可以解決員林水患問題，市民也可以來這裡休閒運動，同時也可以舉行大型藝文表演活動，約可容納5千多人。



▲縣長魏明谷視察工程進度。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

水資處長陳詔慶表示，這座滯洪池總面積廣達2.53公頃，平常是市民游氣得員林園，當有豪大雨和颱風來襲時，將會暫時管制，可滯洪3萬1,490立方公尺的洪水量，啟動排洪機制後，約在兩小時內就可將滯洪量給排空，希望能化解水患，又能為地方營造優質的遊憩場所。



▲縣長魏明谷視察工程進度。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

為取符合在地特色及實質功能之名稱，日前縣府舉辦「彰化員林尚介讚，你來命名我按讚」命名票選活動讓縣民共同參與。活動期間，一共有334件投稿信件，在經過初審與決審兩階段的投票及評選過程結果，最終由「圓林園」勝出。



▲彰化縣首座多功能防災公園（圓林園）即將完工。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

「圓林園」完工在即，縣府預計於13日舉辦啟動儀式以及草地星光音樂會，活動自下午2點半開始將有一連串的表演，晚間7點整啟動儀式以及音樂會正式展開，屆時將邀請彰化縣民共襄盛舉。