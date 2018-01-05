台幣變大　日圓換匯觸0.2634新低　換5萬差逾3千

由於美元持續走弱，新台幣兌美元也隨者亞洲貨幣走揚，繼4日升破29.6元後，5日盤中更升破29.5元，一度觸及29.476元、升值逾1角，但隨著韓元、日圓回貶，新台幣升幅也收斂，終場拉回至29.523元、升值6.7分作收。不過，由於日圓貶破113價位，使得日圓兌新台幣換匯價也再創新低，台銀日圓現鈔賣出價5日收在當日最低點0.2634元，即新台幣1元可3.7965元，若透過其他民營銀行網銀換匯，甚至賣出價已逼近0.25字頭。

新台幣兌美元5日盤中一度升破29.5元關卡，終場則收在29.523元，再創逾4年來收盤新高價，而在日圓兌美元也貶破113價位下，台灣銀行日圓現鈔賣出價也收在當日最低點0.2634元，創2年半新低，等於新台幣1元可換到3.7965日圓現鈔，若與去（2017）年9月8日盤中高點0.2811元相較，換新台幣5萬元就差了1萬1952日圓，相當於新台幣3148元。

不過，與2017年12月15日日圓盤中高點0.2701元來看，當時新台幣1元換3.7023日圓現鈔，若同樣換新台幣5萬元，當時只能換到18萬5117日圓，現在卻可換18萬9825元，不到1個月就差4708日圓、約新台幣1240元。若與2017年9月8日的盤中高點0.2811元來說，換5萬台幣更差了1萬1952元、約新台幣3148元。

Money101.com.tw台灣董事總經理周純如則指出，有日圓需求的民眾，除了分批換匯，也可以評估日圓走勢，若市場預估日圓持續升值或是匯率來到相對低點，民眾赴日旅遊換日圓現鈔，可以鎖住好匯率。

其實，目前民眾換匯管道除臨櫃，還有線上結匯、外幣ATM領鈔、外幣帳戶線上換匯日後再提領等，其中利用外幣ATM領日圓現鈔匯率更優，一般會以「現金匯率」賣出價計算，多家銀行也針對存款戶提供匯率折讓優惠，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣 ATM 提領外幣，也只需要5元的手續費。

當然，如果覺得換匯麻煩，還是偏好赴日刷卡消費的人，此時就要選對信用卡消費，透過現金回饋、國際發卡組織的促刷活動及附加好康，多少還是可以省一些。

Money101.com.tw就指出，民眾在國外消費，除非是刷雙幣卡，否則信用卡帳單一律以新台幣付款，而JCB卡只需經過一次「換匯」，也就是日圓換成新台幣，匯價相對好，若是以MasterCard 、 Visa刷日圓，會經過兩次「換匯」，先將日圓換算為等值美元，再由美元換算為新台幣，比較不划算。