用水彩畫出嘉義的人文日常　顏永中地檢署辦個展

顏永中老師熱衷色彩，也樂意分享所學、所得，所以在執教期間，所教導的學生參與國內各項美術、技藝競賽，獲獎項目已達87次之多，大放異彩的成績，堪稱美術老師的典範。

56幅生動的水彩畫，將在2018年元月，驚艶嘉義地檢署一樓藝文大廳。著名藝術家顏永中老師，精於用水當媒介，調和色彩，讓顏料在繪畫藝術裡，呈現扣人心弦的感動。顏老師是土生土長嘉義縣朴子市人，畢業於朝陽科技大學視覺傳達設計學系、南華大學美學與藝術管理研究所碩士，目前在嘉義縣三興國小造育英才。



▲嘉義地檢署劉婷瑟科長(左)與顏永中夫人一起祝福顏老師的畫展。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.05）

5日上午10時，顏老師在嘉義地檢署的林合書記官長、鐵道藝術村曾麗華理事長、新觸角藝術群鄭啟瑞理事長及眾多佳賓的祝福，由地檢署行政科美麗的劉婷瑟科長主持下，正式開啟「在地水漾．顏永中創作個展」茶會。

「在地水漾」創作個展，顏永中老師主要表述屬於嘉義地區，本土特有的瞬間情境，可能是偶然發生，或經常出現所產生的創作靈感與素材，把曾經的當下，用水彩繪畫出波光蕩漾的生動，作品裡精妙的展現，讓人不禁神往入境。

嘉義公園、嘉義市街景、史蹟館、嘉義公園裡的立碑、新港奉天宮、朴子的廟會活動、東石漁船、關公交趾陶像、辦公大樓、庭院花草樹木、田中之花、香蕉、樹叢與高麗菜等等，都是本次顏永中老師個展的主角，讓人輕易融入畫中的情境，想像到畫裡的當下。

鐵道藝術村曾麗華理事長說，顏永中老師的作品就如同他的人一樣，是那樣的樸實，而且在美術老師的工作上，是那樣的認真付出，所以能夠創造出那麼輝煌的成就，是一位非常難得的年輕藝術家。

顏永中表示，從小就喜歡藝術，自國中開始著手繪畫，這次的展出內容包含人文、民俗及嘉義地區在地特有的情景，因為藝術來自於生活，所以日常生活，周遭的人、事、物，都會成為創作的內容，崇尚自然的個性，喜歡將生活中的千姿百態，用色彩呈現分享給大家。

顏永中老師在嘉義地方法院檢察署一樓藝文大廳的「在地水漾．顏永中創作個展」，展覽時間從1月3日到1月31日，每周一至周五(周六、日休館)上午8時到下午17時30分。