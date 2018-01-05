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中央社

當沖降稅上路 台股量能增近5成

中央社2018/01/05 17:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北5日電）當沖降稅將在今年4月底到期，金管會正與財政部就降稅延長期間進行討論。金管會表示，當沖降稅實施後，台股量能增近5成，其中，當沖交易近9成都是散戶，法人是少數。

當沖降稅為期1年，於去年4月28日起實施，將在今年4月27日屆滿。金融監督管理委員會的立場是希望當沖降稅可以延長7年。另外，金管會主委顧立雄曾表示，法人當沖占比仍低，希望當沖降稅政策可以有穩定性，以提高法人在台股的當沖占比。

證期局副局長張振山表示，金管會已就當沖降稅延長的稅式支出報告送給財政部，當沖降稅實施後，迄今表現已超過當初的評估，目前當沖交易的投資人約有89%是散戶，法人還是少數。

根據金管會統計，截至今年1月3日止，當沖降稅自去年4月28日實施後，當沖交易占集中市場比重約21.57%，已超出原先稅式支出報告預估的15%；當沖占櫃買中市場的比重則為30.41%，也超過稅式支出報告中的22.5%。

截至1月3日止，當沖降稅自去年4月28日實施後，台股日均量為新台幣1467.18億元，高於當沖降稅前平均的987.48億元，成長率為48.58%。

至於當沖降稅實施後對稅收的影響？張振山表示，根據財政部統計，去年前11月證交稅為810億元，創6年同期新高。1070105

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