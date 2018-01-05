〈沃旭扶植在地〉離岸風場鑽探添生力軍 全亞洲最先進

環球測繪地工技術總監黃宗宸表示，由於台灣位於板塊交界處，地震頻繁，在開發風場前，必須先了解每座風機所處位置的地層動態特性，因此風場開發前的地質調查顯得格外重要，且每個風機間的距離均超過 1 公里，地質構造都會有不同的差異。

離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 積極佈局在地供應商，並於今 (5) 日與高雄海洋科技大學育成中心旗下銓日儀、環島工程與環球測繪簽署 MOU，而 3 家公司引進的國內首艘自有海床地質探勘船大地能源號，今日起正式啟用，將深耕探勘技術，要作為離岸風電地質探勘的引路者。

黃宗宸指出，過往從事較深海域的地質鑽探調查時，都必須委託國外探勘船來進行，設備與動復員費用相當可觀，且調查工作結束後，也無法將探勘技術留在台灣，為提升台灣海事工址地質調查技術，且「要弄就弄最好的」，3 家公司攜手於 2016 年，投資引進來自挪威的大地能源號與新加坡的奧黛麗絲號。

黃宗宸表示，大地能源號為目前國內首艘、同時也是目前全亞洲設備最先進的海床地質探勘船，通過 DNVGL 認證，船長 72 公尺、寬 16 公尺，船體鑽探設備最多可鑽至 2000 米深，並配備 DP2 動態定位系統，以確保鑽探調查施工時的精準度。

黃宗宸透露，一艘全新的探勘船造價超過 10 億元、相當昂貴，因此大地能源號是由二手船改造而成的海床探勘船，3 家公司購入該艘船後，重新配置管線，耗費逾 6 億元資金改造而成，船員約 38 人，以印尼及馬來西亞人為主，也包括新加坡及荷蘭船員，未來盼能讓台灣人上船學習，以擴大培育國內海事技術人員。

另一艘奧黛麗絲號目前仍在新加坡，黃宗宸表示，預計明年 3 月會將其拉回台灣，前置作業都已完成，待回到台灣後裝上設備，就能開始動工，加入離岸風場調查鑽探行列。