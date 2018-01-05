資金派對未結束 法人看好兩利多 支撐台股Q1續走強

受到美股上漲激勵，台股量增上攻一鼓作氣站上 10800 點關卡，周五盤中雖一度震盪，但旋即止跌，收最高 10879.8 點，多方突破整理區間企圖心明確，法人分析，今 (2018) 年台股將走資金行情，目前看來，聯準會（Fed）可望持續緩步升息和台股的殖利率優勢等利多支撐下，外資在台灣資本市場的資金派對，尚未結束。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，去年台股表現不俗，在萬點行情的加持下，流動性明顯提高，成交量能回溫，帶動台股行情開創新格局，而展望今年，台灣上市櫃企業的基本面仍處於上升軌道，根據研究機構估算，上市櫃企業今年獲利年增率有望來到一成，提供台股下檔支撐。