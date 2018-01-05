蘋果App Store假期購物季7天賺進8.9億美

蘋果公司全球營銷高級副總裁 Phil Schiller 在一份聲明中表示，iOS 開發者在 2017 年的收入達到了 265 億美元，與 2016 年相比成長了 30% 以上。自 2008 年以來，開發者的收入達到了 860 億美元。Schiller 還表示，蘋果對自 iOS 11 起改版的新 App Store 設計「深感興奮」。

蘋果 (AAPL-US) 宣佈 App Store 在假期購物季中再創新紀錄。該公司在新聞發布會上表示，在從聖誕夜起的 7 天期間內，消費者在 App Store 花費了超過 8.9 億美元。 更讓人驚訝的是，蘋果公司表示，客戶們在新年的第一天就花了 3 億美元。

Schiller 表示：「我們對新 App Store 的反應感到非常興奮，許多客戶可發現並享受新的應用程序和遊戲。」

「我們要感謝所有創造這些優秀 app 的創意開發者，協助改變人們的生活。僅在 2017 年，iOS 開發者就賺了 265 億美元，比 2016 年增長了 30%。」

蘋果的聲明也試圖消除昨天的一份報導的後續影響，指稱在 App Store 中支持 ARKit 的 app 不到 1000 個。該公司宣稱，「客戶現在正享受著包括精靈寶可夢和其他流行遊戲在內的近 2000 個 ARKit app。」

精靈寶可夢在 12 月 21 日重返 App Store 排行榜榜首，引入了基於蘋果 ARKit 框架的全新 AR 功能，以獲得更加細緻逼真的遊戲體驗。

蘋果將 App Store 在 2017 年下半年的大部分成功歸功於 iOS 11 的新設計。該公司表示，重點關注每週超過 5 億名 App Store 訪問者的策展吸引力。