HTC宏達電營收月減近3成　Q4營收與Q3相當

宏達電2017年12月自結合併營收達新台幣40.2億元，較11月的56.63億元衰退29%，也較前一年的64.06億元衰退37.25%。累計第4季合併營收達157.47億元，較第3季的157.05億元相當，但較前一年第4季的224.48億元衰退30%。累計全年累計自結合併營收達新台幣621.2億元，較前一年的781.6億元衰退20.5%。

HTC宏達電今（5）日公布12月自結合併營收達新台幣40.2億元，月減29%、年減37.25%。累計第4季營收達157.47億元，與第3季相當。而全年營收則達621.2億元，年減20.5%。智慧型手機業務部分，外傳1月中將推出一款中階手機。VR部分，董事長王雪紅將親自領軍前往CES，展出壯大VR生態圈的成果。

宏達電持續在智慧型手機業務上精簡，希望透過產品的明確定位，再加上通路的深耕改善智機業務狀況。而宏達電之前曾對外宣稱今年1月會推出一款中階手機，外傳這款手機就是U11 Eyes，外界將拭目以待。

而即將登場的CES展，董事長王雪紅將親自領軍，向全球展示虛擬實境、擴增實境及繁榮壯大生態圈的成果。另外，宏達電與Google逾新台幣300億元的合作案，外界預期能在首季入帳，屆時可望大幅挹注業外營收表現。宏達電今日股價跌0.4元，跌幅0.5%，收在75.2元。