勇士力克火箭 各缺大將賽況一度拉鋸

排名坐二望一的火箭則連兩天出戰都沒NBA得分王哈登（James Harden）助陣，哈登拉傷大腿筋，至少得休戰兩星期。

法新社報導，NBA西區排名最高的這兩支隊伍今天交戰，現任冠軍勇士少了小前鋒杜蘭特（Kevin Durant），由伊古歐達拉（Andre Iguodala）替補先發位置，送出10分7助攻。

（中央社休士頓4日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天作客休士頓火箭，雙方各少杜蘭特和哈登兩名大將，賽況一度拉鋸，但柯瑞飆29分、德瑞蒙．葛林繳出大三元，終助勇士以124比114力克火箭。

勇士控球後衛柯瑞（Stephen Curry）今天飆29分；大前鋒德瑞蒙．葛林（Draymond Green）轟17分、抓14籃板、送10次助攻，拿下生涯第21個大三元，稱霸隊上；湯普森（Klay Thompson）也為勇士挹注28分。

中場時勇士以一分之差落後火箭，第3節戰況拉鋸，出現7次交相領先，最後在勇士連進8分下終結。第4節勇士一路領先，一度將比數差距拉開到14分。

少了哈登這號砍分大王，火箭後衛高登（EricGordon）飆30分隊上最高；九指灌籃王傑拉德．葛林（Gerald Green）板凳出發轟29分，今天追平生涯8個三分球的紀錄。（譯者：中央社梁元齡）1070105