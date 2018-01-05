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宏達電去年12月營收40.2億 月減29.02%

鉅亨網2018/01/05 17:40
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宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布去年 12 月自結合併營收 40.2 億元，月減 29.02%，年減 37.25%，連續 3 個月呈現下滑，創全年單月次低紀錄，僅比去年 8 月的 30 億元高，表現不如市場預期；宏達電智慧型手機暨穿戴裝置事業群台灣區業務行銷總經理陳柏諭先前曾透露，預期 U11 + 新機爆發成長將落在今年 1 月。

宏達電去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增，較 2016 年 222.48 億元減少 29.22%，合計全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%。

宏達電 U11 + 上市後，推升去年 11 月在台灣市場銷售量及市占率，「透視黑」機款銷售情況熱烈目前仍在缺貨，但營收在 12 月仍是持續的下滑，預期在今年 1 月供貨更加順暢，加上代言人五月天行銷活動加持，將可進一步挹注營運動能。

宏達電去年第 3 季營收 157 億元，稅後淨損 31 億元，每股稅後淨損 3.8 元，連續 10 季都呈現虧損；累計前 9 月稅後淨損 71.02 億元，每股淨損 8.64 元；法人預估第 4 季恐仍難逃虧損。

宏達電今年 VR 可望擴大市占，Vive Focus 在中國銷售傳出佳績，智慧手機部分預計 1 月 15 日發表中階新機，市場推測應是 U11 Eyes，加上手機部分團隊出售給 Google 的交易可望在首季完成，本業加業外收益今年業績表現可期。

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