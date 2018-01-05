庫存盤點影響 可成12月營收跌破100億元 全年仍

累計可成去年第 4 季營收 327.94 億元，季增率 19.6%，年增率 36.6%，不僅是單季營收首度超過 300 億元大關，同時也創單季營收新高紀錄。可成 2017 年全年合併營收 932.96 億元，創年度新高紀錄，較 2016 年的 791.1 億元增加 141.8 億元，年成長 17.9%，也是首度超過 900 億元大關。

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 公布 12 月營收，受到年底庫存盤點影響，單月營收 92.98 億元，較去年 11 月的 111.03 億元，下滑 16.3%，不過仍較 2016 年同期成長 21.9%，也創單月同期新高紀錄。

可成表示，去年第 4 季及全年營收都創新高，主要是因為出貨量成長帶動。

可成董事長洪水樹日前表示，2017 年已經很快要過去了，基本上算是「不錯的一年」，全年營運與年初預測差不多，基本上所有產品線都在成長，客戶也是幾乎每一個都在成長，三大主要產品包括手機、筆電、平板都有相當顯著的表現。

展望 2018 年，可成表示，之前董事長說過，2018 年也會是不錯的一年，公司三大主要產品也會不錯表現，至少第 1 季跟上半年都會不錯。

由於可成 2017 年全年資本支出總額達 116 億元，創下歷史新高紀錄，法人表示，這些資本支出都可望在今年陸續貢獻可成營收表現。