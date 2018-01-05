科技部斥資16億 打造3艘新式研究船

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）科技部投入約新台幣16億元打造2艘500噸及1艘1000噸研究船，其中2艘500噸研究船今天在台船公司基隆總廠開工，預計1年半後交船。

科技部長陳良基致詞表示，由於現有3艘研究船過於老舊，新船將納入新式海洋研究設備，除現有規劃的設備外，未來也會配合研究所需，招募更多團隊開發新式設備，除希望透過研究船的建造及投入研究保護國土安全外，也能針對周遭因為洋流造成全球變遷現象能有更多科學貢獻。

科技部新聞稿指出，新建的3艘研究船特別強調高規格安全要求，規劃初期就採符合客船安全標準，包括對於船體結構、艙區空間或救生滅火等安全設備均有嚴格要求，得標廠商台灣國際造船股份有限公司也配合科技部的各項需求。