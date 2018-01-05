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今日暖新聞》波曼妮亞贈喜樂保育院生內衣　提升內在美

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/05 21:30
▲波曼妮亞總監康孟珍指導喜樂保育院院生正確挑選、穿脫內在美，提供240件內衣給喜樂服務對象，嘉惠身心障礙朋友，也提升生活品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）
▲波曼妮亞總監康孟珍指導喜樂保育院院生正確挑選、穿脫內在美，提供240件內衣給喜樂服務對象，嘉惠身心障礙朋友，也提升生活品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

女孩長大變成女人，胸部發育出現第二性徵，往往都會對選擇與穿著內衣產生疑問，喜樂保育院教保老師經常為了幫服務對象買內衣傷透腦筋，因為不知該如何表達或敘述這個問題。網路內衣品牌波曼妮亞總監康孟珍，５日特別捐贈全新內衣240件給喜樂保育院院生，康孟珍還專業指導她們正確挑選、穿脫內在美，同時也當場開課解答少女心中的疑惑。


▲波曼妮亞總監康孟珍指導喜樂保育院院生正確挑選、穿脫內在美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

喜樂保育院教保老師說，女性內衣「百百款」，面對琳瑯滿目的款式，因服務對象障礙程度不一樣，要挑選的適合的內衣真的不容易，罩杯的大小、包覆性、有、無鋼圈、舒適感、透氣度等，如果布料不透氣，長時間悶著容易長汗疹或引起皮膚疹，如何幫助她們選擇穿著舒適內衣並擁有高生活品質是一門大學問。


▲現場提供240件內衣給喜樂服務對象，嘉惠身心障礙朋友，也提升生活品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

康孟珍特別邀請喜樂保育院服務對象分批至公司內試穿內衣並親自指導正確的穿法，以確保穿內衣能幫助她們擁有舒服感。康孟珍表示，挑選內衣上首先要先適合自己的內衣尺寸，太大太小都是不好的。喜樂的大朋友除了一般內衣外也可選擇運動型內衣，在材質方面應盡量選擇棉質、透氣的布料，讓她們穿著能舒適自在。


▲波曼妮亞總監康孟珍指導喜樂保育院院生正確挑選、穿脫內在美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

康孟珍分享親身經歷，示範如何正確挑選和穿著內衣，讓少女們更了解穿內衣的步驟、細節。現場，康孟珍發現，部分少女對自己的胸部發育感到疑惑或抗拒，甚至亂穿內衣，相當可惜。她說，協助少女面對自己的發育階段，可以幫助她們提升自信心。


▲波曼妮亞總監康孟珍指導喜樂保育院院生正確挑選、穿脫內在美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

喜樂保育院公關組長陳金秀說，目前院生約240人，半數是女性，感謝品牌設計總監康孟珍專業指導，教她們正確挑選、穿脫內在美，還一一量尺寸贈送合身內衣。

關鍵字喜樂保育院身心障礙內衣女性內衣
神明不保佑　警廟埕逮肇逃通緝犯

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