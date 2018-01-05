美韓軍演延後 川普給空間緩解兩韓緊張

（中央社首爾5日綜合外電報導）朝鮮半島緊張局勢升溫一年後，在下個月冬季奧運登場之前，美國總統川普延後美韓軍事演習，給兩韓改善關係的空間，並且讚揚兩韓的初步會談計畫，一改先前迴避外交努力的立場。

彭博報導，青瓦台表示，在30分鐘的電話會談中，南韓總統文在寅向川普保證，首爾將就兩韓下周會談進行協調，討論平壤派遣代表團參加冬奧的可能性。川普昨天推文說：「會談是好事一樁！」

川普或許也沒有太多選擇。

隨著下個月平昌冬奧的腳步接近，文在寅爭取延後美韓年度軍事演習。北韓對於這項軍演一向高度警戒。北韓領導人金正恩提議針對派遣代表團參加奧運會進行商談，南韓抓住這個機會隨即建議9日舉行會談。北韓今天同意會談日期。