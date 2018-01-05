全球最貴伏特加丹麥失竊 3900萬台幣飛了

一瓶價值 130 萬美元 (約 3832 萬元新台幣)、號稱是全球最昂貴的伏特加，在丹麥首都哥本哈根一間酒吧內被偷走。丹麥警方已介入調查，暫未有人被捕。

《星島日報》報導，該瓶伏特加的酒瓶鑲了黃金和同等重量的銀，瓶蓋是一隻俄羅斯帝皇鷹的形狀，也鑲了鑽石，借給 Cafe33 酒吧展示。

酒吧老闆 Brian Ingberg 說，這瓶酒是他從拉脫維亞軍用汽車廠商 Dartz 借來的羅梭 - 波羅 (Russo-Baltique) 伏特加，他還沒有為此上保險。另據美聯社報導，這瓶酒原本屬於一名俄羅斯商人。