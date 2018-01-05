「舞癡」黃靖倫大膽挑戰唱跳　壓力爆棚引發心悸

《台灣那麼旺Taiwan NO.1》明星組戰況激烈，目前有三位選手都有黃牌，意即本周將有一人被淘汰，為了躲過黃牌危機，三位都卯足全力，號稱舞癡的黃靖倫更豁出去，大膽挑戰快歌唱跳，他透露，第一次練舞狀況簡直是「慘不忍睹」，不但同手同腳，抓不到節奏甚至眼睛都快渙散了，黃靖倫苦笑說：「我越認真跳大家就越認真笑！」

號稱舞癡的黃靖倫，本周演唱經典嗨歌〈你的微笑〉，更自告奮勇大膽挑戰快歌唱跳。黃靖倫表示壓力爆表，比賽前一天晚上還緊張到「心悸」，他認真的說：「這是真的不是開玩笑，幸好沒事了。」主持人胡瓜搞笑回應：「你會不會是想直接送醫院急救就不用來比賽了！」沒想到黃靖倫卻說不會這麼想，「因為對不起自己沒有關係，但不能對不起觀眾」，敬業程度讓人佩服。