NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈嘉義集團結婚　城隍廟祈福儀式國片《范保德》入選鹿特丹影展理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

「舞癡」黃靖倫大膽挑戰唱跳　壓力爆棚引發心悸

記者徐郁雯／台北報導2018/01/05 18:02
▲黃靖倫挑戰舞蹈。（圖／民視提供，2018.01.05）
▲黃靖倫挑戰舞蹈。（圖／民視提供，2018.01.05）

《台灣那麼旺Taiwan NO.1》明星組戰況激烈，目前有三位選手都有黃牌，意即本周將有一人被淘汰，為了躲過黃牌危機，三位都卯足全力，號稱舞癡的黃靖倫更豁出去，大膽挑戰快歌唱跳，他透露，第一次練舞狀況簡直是「慘不忍睹」，不但同手同腳，抓不到節奏甚至眼睛都快渙散了，黃靖倫苦笑說：「我越認真跳大家就越認真笑！」

號稱舞癡的黃靖倫，本周演唱經典嗨歌〈你的微笑〉，更自告奮勇大膽挑戰快歌唱跳。黃靖倫表示壓力爆表，比賽前一天晚上還緊張到「心悸」，他認真的說：「這是真的不是開玩笑，幸好沒事了。」主持人胡瓜搞笑回應：「你會不會是想直接送醫院急救就不用來比賽了！」沒想到黃靖倫卻說不會這麼想，「因為對不起自己沒有關係，但不能對不起觀眾」，敬業程度讓人佩服。


▲黃靖倫挑戰舞蹈。（圖／民視提供，2018.01.05）

問及如何抒解壓力？黃靖倫則有獨特妙招：「玩桌遊。」黃靖倫表示對桌遊非常著迷，曾經短短十天就玩了將近一百種桌遊，因為玩桌遊必須一直動腦，所以可以讓他暫且放下其他煩惱。黃靖倫近日還開起了桌遊店，成為名符其實的桌遊達人。


▲《台灣那麼旺Taiwan NO.1》明星組戰況激烈。（圖／民視提供，2018.01.05）

關鍵字台灣那麼旺taiwan no.1黃靖倫胡瓜
BY2來台做公益　開出另一半條件王俊凱挑戰孤兒　內心戲大爆發

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan