張惠妹2月台北開唱 憑新專輯換票

（中央社記者江佩凌台北5日電）歷經104場「烏托邦世界巡城演唱會」圓滿落幕後，天后aMEI張惠妹今宣布2月4日將於台北信義區舉辦「偷故事的人」萬人演唱會，歌迷可於1月13日在北、中、南指定地點憑新專輯換票。

歷時2年8個月的「烏托邦世界巡城演唱會」圓滿落幕，去年12月中阿妹推出新專輯「偷故事的人」並展開宣傳。根據唱片公司今公布新聞稿，aMEI「偷故事的人」萬人演唱會將在今年2月4日於台北信義區COMMUNE A7開唱，消息一出令不少粉絲欣喜若狂。

官方新聞稿指出，歌迷可於1月13日持「環球／EMI音樂」發行的正版阿妹「偷故事的人」專輯外框厚紙板，於官方指定時間及北、中、南部兌票地點兌換入場券，每人限憑一張專輯兌換一張入場券；此外，為服務廣大歌迷，兌票現場也將販售專輯。