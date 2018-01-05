張惠妹2月台北開唱 憑新專輯換票

（中央社記者江佩凌台北5日電）歷經104場「烏托邦世界巡城演唱會」圓滿落幕後，天后aMEI張惠妹今宣布2月4日將於台北信義區舉辦「偷故事的人」萬人演唱會，歌迷可於1月13日在北、中、南指定地點憑新專輯換票。
歷時2年8個月的「烏托邦世界巡城演唱會」圓滿落幕，去年12月中阿妹推出新專輯「偷故事的人」並展開宣傳。根據唱片公司今公布新聞稿，aMEI「偷故事的人」萬人演唱會將在今年2月4日於台北信義區COMMUNE A7開唱，消息一出令不少粉絲欣喜若狂。
官方新聞稿指出，歌迷可於1月13日持「環球／EMI音樂」發行的正版阿妹「偷故事的人」專輯外框厚紙板，於官方指定時間及北、中、南部兌票地點兌換入場券，每人限憑一張專輯兌換一張入場券；此外，為服務廣大歌迷，兌票現場也將販售專輯。
張惠妹新專輯歌曲搭配情感豐沛的MV，陸續推出後大受好評，包含由金曲歌后艾怡良創作「偷故事的人」揭序，天王周杰倫創作、歌手Selina參與MV的「連名帶姓」MV開啟故事第一章，揪心劇情搭配阿妹歌聲，在影音平台點閱率已破千萬。
上週首播阿妹新專輯歌曲「身後」MV，導演以大膽的表演鏡頭闡述「死亡」，用詩意的畫面描繪「失去」的意象，雖然整部MV是專輯中唯一阿妹未現身的MV，但短短5天點閱率就直逼300萬。
詳細換票資訊與相關細節，請見「EMI華語粉絲書」與「張惠妹 A-mei/A-mit」粉絲團公告。1070105