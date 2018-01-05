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影／慶安宮200周年盛大參香　神尊換新衫好「神氣」

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/05 18:08
▲彰化慶安宮將前往台北市大龍峒保安宮進行參香活動，行前舉行謝天台祭典儀式，縣長魏明谷祈也為民眾祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）
▲彰化慶安宮將前往台北市大龍峒保安宮進行參香活動，行前舉行謝天台祭典儀式，縣長魏明谷祈也為民眾祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

彰化市縣定古蹟慶安宮於5日上午舉行「慶祝建廟200週年丁酉年參香活動」，彰化縣長魏明谷、慶安宮進香大總理白鴻森等人與會，魏明谷祈求這次參香活動能夠圓滿順利，也為民眾祈福，祈求國泰民安、風調雨順。


▲彰化慶安宮將前往台北市大龍峒保安宮進行參香活動，行前舉行謝天台祭典儀式，縣長魏明谷祈也為民眾祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

魏明谷表示，慶安宮建廟已有200年，廟內供奉保生大帝，是在地人的信仰中心，悠久的宗教文化讓這裡地靈人傑，培育出許多傑出人才。這次相隔10年舉辦前往外縣市參香盛事，藉由謝天台、辦法會的機會，到台北大龍峒保安宮、台中元保宮進香，活動盛況空前，報名民眾相當踴躍，已吸引1,000多名信眾為在地守護神奉獻己力。


▲彰化慶安宮將前往台北市大龍峒保安宮進行參香活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

參香行前於5日進行隆重的「謝天台」儀式；此次參香不僅報名參加的隨香客達千餘人，廟方更慎重其事為將隨行的多尊神偶換上約已10年未換的「新衫（新衣服）」與新帽，顯得喜氣洋洋！


▲廟方事為將隨行的多尊神偶換「新衫（新衣服）」與新帽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

為了此一中斷已10年的赴外縣市參香活動，慶安宮先於2日上午依古禮舉行豎頭旗、置天台儀式，並在5日舉行謝天台祭典儀式，特邀社團法人台灣道教門派聯合總會總會長盧崑永主持祭典，進香大總理白鴻森擔任主祭。


▲彰化慶安宮將前往台北市大龍峒保安宮進行參香活動，行前舉行謝天台祭典儀式，縣長魏明谷祈也為民眾祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

彰化市長邱建富說，慶安宮創建於清嘉慶32年（1818），又稱作大道公廟，為過去彰化縣城東門內，主祀保生大帝，民國74年（1985）內政部編列為三級古蹟。慶安宮廟方於上個月舉行請示儀式，保生大帝神尊以5個聖筊指示於6日前往臺北市二級古蹟大龍峒保安宮、臺中市元保宮進行參香。


▲廟方事為將隨行的多尊神偶換「新衫（新衣服）」與新帽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

配合這次盛大參香行動，慶安宮還精心策劃，為廟內已約有十年未更換「神衣」與「神帽」的「神將與神童」們訂製「新神衣和新帽」，讓所有隨行「神尊」、「仙童」等，都能夠煥然一新，「神氣」出門，帶來新年、新氣象。

關鍵字慶安宮大龍峒保安宮參香魏明谷
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