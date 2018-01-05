藍營新竹市長初選完成登記　三選將就定位鄭正鈐不參加

中國國民黨新竹市長初選今(5)日下午4點登記截止，計有市議員林耕仁、前市長許明財、市議員李國璋等三人完成登記作業，就戰鬥位置爭取出線機會；原本呼聲頗高的市議員鄭正鈐則發表不參加初選聲明表白心跡，強調為理想而團結、因團結而實現理想，與同志們在重返執政之路上共同努力。

鄭正鈐表示，「政治」需要夥伴，在理想、理念之下團結合作，才能為新竹市創造更好的未來，因此為了黨內的和諧團結，「成功不必在我」，正鈐選擇不參加市長黨內初選，希望能讓這場君子之爭單純化，進而結合眾人的力量，實現國民黨對新竹市的承諾。

2016年鄭正鈐雖然參選立委失利，但奮勇力戰的表現與平日經營服務讓人印象深刻，因此勸進參選市長的呼聲頗高；且因身兼中央黨部組發會副主委，在國民黨氣勢最低迷情況下，配合參與市黨部的培育計畫、預選程序。不過鄭正鈐指出，如今階段性任務已經完成，已經沒有參與競爭必要性，因此真誠禮讓、宣布不參加初選，讓有意願、有能力的同志掛帥上陣，也希望藉此營造黨內團結和諧氣氛。

鄭正鈐感謝三位候選人在他參選立委之際力挺情義，經過深思長考，決定不參加初選，而且未來無論是哪一位出線代表國民黨參選市長，都會全力支持、用心輔選，以實際行動呼應「革新，團結，重返執政」的目標。



▲許明財(右一)、林耕仁(左二)、李國璋(左)完成市長初選登記，就戰鬥位置。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.05）

市黨部書記長高宇彥肯定鄭正鈐的抉擇，足以展現黨內團結的意志，將可凝聚共識，達成重返執政的決心；同時也強調將會透過公平、公正、公開程序，遴選出最具基礎的同志出線，角逐新竹市長。

許明財表示鄭正鈐能在這樣的時刻不參加初選，讓他非常感動，也證明國民黨將可帶給新竹市更好的未來；李國璋也認為鄭正鈐建立良好的典範，足為表率，因為「團結不一定會贏，但分裂一定會輸！」林耕仁也認同鄭正鈐的義舉，表示願意將理想禮讓、由同志承擔，就是一項革新，未來更可促進團結，將可結束國民黨內耗，營造重返執政的氣勢，三位候選人都高度讚許鄭正鈐的明智之舉。