奇力新12月營收10.5億元 月減6% 澄清合併美

奇力新表示，就個別公司來看，奇力新 12 月個別營收達 5.23 億元，月減率 2.4%，年增率 14.8%，累計全年奇力新營收為 59.98 億元，年增率 11.5%。奇力新表示，12 月營收微幅下滑，主要是年底盤點因素所致，至於大、小尺寸 Molding 類功率電感及小尺寸 RF 電感類產品出貨依然暢旺。

旺詮 12 月個別營收為 3.77 億元，月減率 6.1%，年增率 3.9%，累計全年營收 44.52 億元，年增率 7.1%。奇力新表示，旺詮營收下滑，同樣也是因為年底客戶盤點，至於小尺寸電阻與晶片排阻訂單需求仍持續成長。

飛磁 12 月個別營收為 1.51 億元，月減率 16.9%，年增率 22.2%，累計全年營收為 20.87 億元，年增率 9.1%。奇力新表示，飛磁 12 月營收下滑，主要與歐洲、美國聖誕假期需求減緩有關。

而奇力新日前宣布將合併美磊，奇力新表示，關於本次的策略合併案，將會從雙方的客戶、通路、生產、製造、產品、技術及研發等方面產生很大的綜效，至於廠區整併將待雙方於 3 月 1 日的臨時股東會同意後才會進行評估，目前並不存在有特定廠區裁撤的問題。