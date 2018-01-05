馮世寬頒贈26位委員聘書　期襄助國防事務推展

馮部長上午由副部長張冠群上將、常務次長尚永強中將及政戰局長聞振國中將等人陪同，主持「法規會」、「國家賠償事件處理會」、「訴願審議會」、「國軍官兵權益保障會」及「教師申訴評議會」等5個委員會頒贈聘書典禮。

（軍聞社記者周昇煒臺北5日電）國防部長馮世寬今日頒贈「法規會」等5個委員會26位委員聘書，感謝他們長期對國防事務的審查、諮詢和釋疑等付出，並期許各委員能持續提供國防部建言，讓國防事務更加法治化，也讓相關工作推展更臻完善。

「每一件事情賦予我們的時候，就是一份責任」，馮部長表示，三軍將士們在各自的工作崗位上兢兢業業、扎實訓練，在高司引導的長官們用豐富的學養與戰略、戰術思維，引導國軍邁向致勝的途徑；因此，在國防部「法治化」的部分，更需要委員們貢獻各領域的專業，持續給予鞭策與指導，讓國防部在務實中不斷進步。

馮部長在典禮中特別多次感謝「法規會」等5會委員長期以來提供國防部依法行政的各項協助，同時也透過各委員會的運作，保障了官兵、教師及國防部的合法權益，更協助民眾瞭解國軍，扮演與民眾溝通的橋梁。

馮部長並指出，希望下次能特別安排時間，用融洽的方式和委員們一起座談，交換彼此心中讓國防部參考改進的意見，也讓國防部在落實法治化方面有更顯著的進步與成長。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社