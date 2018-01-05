NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈楊麗環預言　桃捷綠線22日將流標警方破門攻堅　活逮毒鴛鴦理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
國防軍武

馮世寬頒贈26位委員聘書　期襄助國防事務推展

軍聞社2018/01/05 17:17
▲ 國防部長馮世寬5日與「法規會」等5個委員會委員合影。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲ 國防部長馮世寬5日與「法規會」等5個委員會委員合影。（軍聞社記者周昇煒攝）
國防部長馮世寬5日頒贈「法規會」等5個委員會26位委員聘書，感謝長期對國防事務推展的支持與幫助。(軍聞社記者周昇煒攝)

（軍聞社記者周昇煒臺北5日電）國防部長馮世寬今日頒贈「法規會」等5個委員會26位委員聘書，感謝他們長期對國防事務的審查、諮詢和釋疑等付出，並期許各委員能持續提供國防部建言，讓國防事務更加法治化，也讓相關工作推展更臻完善。

　馮部長上午由副部長張冠群上將、常務次長尚永強中將及政戰局長聞振國中將等人陪同，主持「法規會」、「國家賠償事件處理會」、「訴願審議會」、「國軍官兵權益保障會」及「教師申訴評議會」等5個委員會頒贈聘書典禮。

　「每一件事情賦予我們的時候，就是一份責任」，馮部長表示，三軍將士們在各自的工作崗位上兢兢業業、扎實訓練，在高司引導的長官們用豐富的學養與戰略、戰術思維，引導國軍邁向致勝的途徑；因此，在國防部「法治化」的部分，更需要委員們貢獻各領域的專業，持續給予鞭策與指導，讓國防部在務實中不斷進步。

　馮部長在典禮中特別多次感謝「法規會」等5會委員長期以來提供國防部依法行政的各項協助，同時也透過各委員會的運作，保障了官兵、教師及國防部的合法權益，更協助民眾瞭解國軍，扮演與民眾溝通的橋梁。

　馮部長並指出，希望下次能特別安排時間，用融洽的方式和委員們一起座談，交換彼此心中讓國防部參考改進的意見，也讓國防部在落實法治化方面有更顯著的進步與成長。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
國防美術二館揭幕/系列二

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan