眼角餘光看世界 吳承澐想當音樂治療師

不過，在父母的鼓勵與新北市政府教育局、師長、視障巡迴輔導老師和同學協助下，他克服對陌生環境的恐懼，學習適應環境、接觸陌生人，並透過演戲與孩童對話，挑戰不可能的任務。

從小就學習鋼琴的吳承澐受訪表示，以前充滿自信與樂觀，生病喪失視力後再也無法看到琴譜上的音符，一度挫折不願再掀開琴蓋。

吳承澐因粒線體缺陷，罹患雷伯氏遺傳性視神經病變，國中三年級時，視力在半年間急速退化到接近全盲，只能從眼角餘光看世界。

（中央社記者黃旭昇新北5日電）清華大學特殊選才招生（拾穗計畫）今天放榜，新北市永平高中視障生吳承澐錄取學士班，他說，未來將在清大的音樂、諮商、特教等學習資源協助下，朝音樂治療師的夢想前進。

從彩色的人生變成黑白的模糊視線，吳承澐並沒有放棄自己，他參與教育局舉辦的攀岩體驗，也在視障輔具協助下，經半年努力就可「閱讀」學校的講義、使用電腦做上課筆記以及找資料。

音樂還是吳承澐的最愛，陪伴他度過生命的低潮，上天奪走了他的視力，雖看不見樂譜，但他有極佳的音感，不但重新掀起鋼琴蓋讓手指在琴鍵上彈奏，也嘗試自己作曲，並定期當台北慈濟醫院的音樂志工，與病友分享生命的樂章。

吳承澐說，他深刻體會視障者的不便，將來想成為音樂治療師療癒身心。

吳承澐日前參加留學俄羅斯的鋼琴演奏家林冠廷的古典樂演奏會，並與林冠廷分享學音樂的甘苦，開啟不同的音樂視野。林冠廷也勉勵吳承澐努力朝夢想邁進。

吳承澐的媽媽說，父母的辛苦遠不及孩子面對的苦難和未知的恐懼。孩子的正向樂觀，讓她覺得很安慰。

班導師曾宿娟受訪時也肯定吳承澐勇敢面對挑戰、克服挫折，樂觀堅韌的人格特質，讓他披荊斬棘無畏無懼的迎向未來。

吳承澐獲悉錄取國立清華大學，今天開心地到各辦公室感謝老師的協助。他說，謝謝清大給視障生機會，他想要證明視障生和正常人一樣，相信在友善環境下，能很快地適應大學生活。1070105