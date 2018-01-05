馮世寬主持國防美術二館落成啟用典禮

典禮上午在國防大學復興崗校區舉行，馮部長首先偕同校長吳萬教上將、藝術名家李奇茂等人共同剪綵，新館正式落成啟用。

（軍聞社記者李一豪臺北5日電）國防大學政戰學院今日結合院慶活動，舉行「國防美術館二館啟用暨畫展開幕典禮」，邀請國防部長馮世寬親臨主持，象徵國軍戰鬥文藝的培育環境、展演空間均大幅升級，邁向嶄新里程碑。

馮部長致詞時指出，今日是「國防美術館」啟用一週年的日子，年來，館內陸續舉辦「李奇茂教授美展」等6項重要展出，並邀請藝術家蒞館創作，已吸引逾2千5百人次造訪，相當受到好評。

馮部長特別推崇藝術名家李奇茂，感謝他對國軍戰鬥文藝的貢獻，以及當初倡議籌建「國防美術館」的建言，如今，該館已成為國軍文藝最重要的地標，也受到許多藝術家大力支持，包括捐贈雕塑作品的王秀杞，以及舉辦新館落成後首波展覽的鄧國清、楊北辰，部長再次向他們表達誠摯謝意。

隨後，馮部長偕同吳校長，以及策展藝術家鄧國清、楊北辰，欣賞「向大師致敬－鄧國清教授美展」、「雕刻記憶－楊北辰教授木雕展」，並觀賞應用藝術系畢業校友、學生的創作作品，部長相當關心人才培育工作，不僅詳細詢問創作理念，更勉勵後進要持續充實自我、精進專業，為國軍文藝開創更美好願景。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社