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李棟樑率敬軍團慰勉慈湖駐軍　感謝官兵奉獻與付出

軍聞社2018/01/05 16:00
▲ 軍友社理事長李棟樑5日慰問慈湖駐軍，親切與官兵寒暄握手致意。（軍聞社記者周力行攝）
▲ 軍友社理事長李棟樑5日慰問慈湖駐軍，親切與官兵寒暄握手致意。（軍聞社記者周力行攝）
軍友社理事長李棟樑5日率敬軍團前往留守業務處桃園管理組慰問，受到官兵熱情歡迎。（軍聞社記者周力行攝）軍友社理事長李棟樑5日前往桃園大溪陵寢謁靈，向蔣故總統經國先生靈前獻花致敬。（軍聞社記者周力行攝）

（軍聞社記者周力行桃園5日電）中華民國軍人之友社理事長李棟樑今日率敬軍團前往桃園慈湖及大溪陵寢，慰勉官兵長年守護陵寢與執行儀隊禮兵勤務的辛勞外，並至先總統蔣公及蔣故總統經國先生陵寢獻花謁靈。

　李理事長上午在軍友社秘書長曾有福、後備指揮部指揮官周皓瑜中將等人陪同下，先後前往大溪及慈湖陵寢，向先總統蔣公及蔣故總統經國先生靈前獻花、鞠躬致敬，緬懷德澤；隨後轉往餐廳與官兵們共進午餐，親切垂詢官兵執勤與生活概況，並頒發團體加菜金表達對他們的敬意，受到弟兄姊妹們熱情歡迎。

　「每次到慈湖來，我最關心的就是各位弟兄生活過得好不好」李理事長相當關心官兵身心健康，頻頻叮嚀他們注意身體保健；此次是李棟樑就任來第4次前往慈湖敬軍慰問，李理事長致詞時，對駐守陵寢的桃管組、憲兵與儀隊官兵，長年致力落實文物管理維護，親切服務民眾的工作表現，表達高度肯定與敬意。

　李理事長近一步表示，近年軍友社努力整合企業資源，思考如何使官兵服務照顧更加落實，且能深入高山偏遠地區的基層官兵，透過敬軍活動，讓國軍袍澤感受軍友社的關懷，以實際的行動向他們致上最高的敬意與謝忱，「因為我知道，國軍真的很辛苦，我希望能讓企業及社會大眾都知道」。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
服務榮民慰問關懷

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