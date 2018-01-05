助退除役官士兵就業　建國科大與彰化榮服處簽合作備忘錄

為協助國軍退除役官士兵再進修及順利就業，建國科技大學與彰化縣榮民服務處5日簽訂「協助促進退除役官士兵就業合作備忘錄」，合作內容包含由建國科技大學為退役官士兵培訓第二專長，就讀大學期間，最多每學期可領五萬元補助，畢業前成績優異者最高累積可領到48萬元。



▲彰化縣榮民服務處與建國科技大學簽署協助促進國軍退除役兵就業合作備忘錄，嚴俊峰簡報榮民服務處對國軍退除役官士兵各項輔導就學就業福利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

建國科大校長陳繁興表示，該校有日間部、進修推廣部、進修學院二專、二技等多種學制，歡迎退除役官士兵依照自己的工作及生活需求參加各種管道的進修，提升自己的學力，學得第二專長做為開創人生另一事業的高峰。



▲彰化縣榮民服務處與建國科技大學簽署協助促進國軍退除役兵就業合作備忘錄，嚴俊峰簡報榮民服務處對國軍退除役官士兵各項輔導就學就業福利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

這項官學雙贏共同培訓除役官士兵的簽約活動，5日上午10時在建國科大行政會議室舉行，由校長陳繁興與彰化縣榮民服務處處長嚴俊峰共同主持簽約儀式，退輔會就學就業處專門委員蕭振嘉前來觀禮，並簡報退輔會對退除役官兵的就學就業各項優惠與協助，簽約雙方將合作與輔導，提供國軍退除役官士兵最佳求學與就業管道。



▲彰化縣榮民服務處與建國科技大學簽署協助促進國軍退除役兵就業合作備忘錄，嚴俊峰簡報榮民服務處對國軍退除役官士兵各項輔導就學就業福利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

嚴俊峰表示，目前彰化縣服役4年以上至9年以下，屬於第二類的退役官士兵共有約2千餘人，大部分都是高中職學歷，為了讓這些退役軍人退伍後能無縫接軌社會與職場，退輔會特別規劃與各大專院校合作，編列就學的補助經費，讓這群符合資格的對象，能繼續升學完成大學學位。

現在退輔會在服務榮民就學補助的政策上已放寬標準，特別加入第二類的退役官士兵為輔導對象，就讀大學每學期最多可領五萬元，成績優異者，平均分數達80分以上核發八千元、90分以上核發一萬元，四年讀下來最高累積可領到48萬元。

陳繁興說，除了優渥的獎學金補助讓退役士官兵求學無負擔，該校課程規劃著重專業證照及就業，規劃中的彰化縣綠能產業發展將以太陽能及離岸風電為基礎，計畫與多家企業合作，提供綠能產業就業機會，可培訓退伍軍人學習第二專長，更將輔導協助媒合就業，讓他們入學即就業，順利重返職場。