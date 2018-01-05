中國原油期貨1/18上市 懶人包搶先看

一家期貨公司匿名人士表示，中國原油期貨合約交易預計將於 1 月 18 日開始。據報導，原油期貨交易系統已經過多輪測試，滿足所有的上線使用需求。據悉，原油期貨交易已於去年 12 月獲中國國務院批準，成功跨過了上市前的最後一輪監管障礙。

上海期貨交易所旗下的上海國際能源交易中心將以 INE 為縮寫，並允許中國買家以人民幣進行期貨交易。此外，外商也被允許在該平台進行投資（這在中國大宗商品市場尚屬首例），因為上海國際能源交易中心的註冊地為上海自由貿易區。

一牛財經今 (5) 日報導，作為世界第一大原油進口國和消費國，中國即將在國內推出以人民幣計價的原油期貨合約。據悉該計劃已醞釀多年，期間幾經推遲。在中國原油期貨即將推出之際，以下這些問題是投資者需要了解的。

2017 年，中國超越美國成為全球最大的原油進口國，刺激了中國原油期貨交易的發展。

原油期貨交易對中國意義？

期貨交易可以使當權政府控制國際主要基準價格，這些基準價格目前都是以美元計價。以人民幣計價的原油期貨合約將促進人民幣在全球貿易中的使用，這是中國設定的關鍵的長期目標之一。

與此同時，由於原油基準價格反映了當地煉油廠的原油等級，且反映了與西方原油等級之間的差別，因此，能夠控制原油基準價格也將使得中國受益。

整體而言，中國此次推出原油期貨意義重大。包括中石油在內的國內原油巨頭擁有了可以對沖價格下跌風險的期貨品種，投機者和機構也可以更加方便的押注能源行業的長期前景和短期波動。同時，原油期貨的推出也為未來推廣以人民幣結算原油鋪平了道路。

原油期貨如何運作？

期貨合約就是今天確定未來某天交貨的商品價格。消費者利用它們保護自己免受未來價格上漲的風險影響；投機者利用它們押注未來的價格走向。

原油是交易最活躍的大宗商品之一，全球有兩個關鍵的基準：在紐約商品交易所交易的西得克薩斯中間基原油（WTI）和在洲際交易所交易的北海布倫特原油。

中國為什麽現在才開始原油期貨交易？

原因之一是原油價格處於較低的水平。2012 年，原油價格突破 100 美元 / 桶的時候，中國曾提議進行原油期貨交易。但 2017 年，原油平均價格僅超過 50 美元 / 桶。

另外，擔心原油市場波動也是導致中國現在開始進行原油交易的原因。1993 年，中國推出國內原油期貨交易，但由於市場波動，該交易僅維持了一年便夭折。近年來，由於股市和金融市場動蕩不止，中國再次推遲原油期貨合約交易。

國外交易商會購買中國原油期貨合約嗎？

這一點還有待觀察。海外原油生產商和交易商不僅需要忍受中國偶爾進行市場幹預的傾向，同時還要接受中國的資本管控措施。

過去兩年來，由於 2015 年人民幣大幅貶值，導致資金外流，中國收緊了資金的內外流動。與之相似的政策制度也使得國外投資者對中國龐大的股票和債券市場望而卻步，無法大展身手。

人民幣能否挑戰美元在油市的主導地位？

據一些分析人士稱，由於用美元進行原油交易已經是一種根深蒂固的做法，因此短期內人民幣將難以撼動美元的主導地位。彭博社 Gadfly 專欄作家 David Fickling 認為，中國在原油市場中的影響力還不足以撼動美元的主導地位。

總部位於杜拜的阿聯酋 EmiratES NBD 銀行旗下宏觀策略負責人 Shady Shaher 表示，從長遠來看，人民幣交易是有道理的，因為中國是一個重要的市場，但這需要足夠的時間才能體現。

另一方面，用人民幣進行原油交易或將成為一帶一路倡議中的一部分。該倡議旨在推動包括中東在內的歐亞大陸的發展。中石油 (0857-HK) 將參與沙特阿美首次公開募股或將使得沙特阿拉伯接受用人民幣進行原油交易。